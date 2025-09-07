Almassora destina 400.000 euros al arreglo de baches para mejorar la seguridad vial

Almassora invertirá cerca de 400.000 euros en trabajos de reasfaltado y reparación de baches con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el municipio. El Ayuntamiento ha sacado a licitación dos contratos que permitirán actuar en viales afectados por el tráfico rodado y las condiciones meteorológicas.

Desde la concejalía de Servicios Públicos, dirigida por José Martínez, se ha licitado un contrato de conservación de asfaltados por un importe de 224.793,4 euros durante cuatro años. Este proyecto contempla entre sus primeras acciones la reparación de baches en varios polígonos industriales, como el Camí Real de Borriol, las calles Vilafamés y Vall d'Alba del Supoi 6, la calle Ducat d’Atenes en el Supoi 5, la calle Hortalassos en el polígono Ramonet y el Camí Pla de Museros tanto en el polígono La Rambla como en el Supoi 7.

Trabajos en el casco urbano

Además, se ha licitado un segundo contrato por valor de 150.000 euros que permitirá ejecutar trabajos de reasfaltado en el casco urbano. Estas actuaciones incluyen la calle Trinidad, en el tramo comprendido entre San Ramón y la plaza Santa Isabel, la propia plaza Santa Isabel, el Pla de Museros desde la rotonda frente a Pamesa hasta el puente sobre la N-340, la rotonda del Camí Real y el parking de San Pedro.

El consistorio subraya que estas actuaciones permitirán mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial tanto en las áreas industriales como en los barrios de la localidad.