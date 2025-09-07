Benicarló reabrirá la piscina municipal en octubre tras más de cinco años cerrada

El Ayuntamiento de Benicarló ha dado el paso final para lograr la tan reivindicada reapertura de las instalaciones de la piscina municipal, que lleva más de cinco años cerrada.

Tras concluir a finales de junio las obras de remodelación integral del recinto, el consistorio acaba de adjudicar la gestión de las instalaciones, trámite más que indispensable para poder volver a poner en marcha el espacio, que confían en reactivar en el mes de octubre.

Después de pujar 10 empresas, la compañía que finalmente se encargará de gestionar la piscina será Ebone, tras llevarse el contrato por un precio de adjudicación de un total de 711.610,68 euros.

Un lustro sin servicio

La piscina cerró sus puertas en marzo de 2020, a raíz de la pandemia, y, ahora, un lustro después, los benicarlandos podrán volver a nadar en las instalaciones.

El proyecto de remodelación integral del recinto consistió en la adecuación energética, instalación de placas fotovoltaicas, renovación de la climatización y de los vestuarios, habilitación de vestuarios infantiles, mejora del sistema de evacuación de aguas residuales e instalación de un ascensor de acceso a la zona de gradas.

Además, según explica el concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí, durante la ejecución de las obras encontraron «deficiencias estructurales importantes que no estaban previstas ni detectadas», como la renovación de la zona de playa perimetral de la piscina.

Último paso

Respecto a la previsión de apertura, Sorlí detalla a Mediterráneo que ahora tienen que «esperar 10 días por si hay alguna alegación y, si no hay nada, la empresa ya podría empezar a trabajar». En el caso de presentarse algún recurso, apunta, «tendría que resolverlo un tribunal administrativo de Madrid y eso tardaría aproximadamente un mes y medio o dos meses».

Por tanto, la reapertura de las instalaciones, según Sorlí, será «si no pasa nada, entre finales de septiembre y principios de octubre, lo que tarde la empresa en contratar al personal, ultimar todos los detalles y ponerse en marcha».

Ya buscan personal

El concejal de Urbanismo y también vicealcalde añade que la empresa concesionaria es la misma que gestiona el polideportivo y el campo de fútbol en Benicarló. De hecho, le consta que «han empezado a buscar personal para comenzar lo antes posible».

Durante la visita a las obras este verano, el alcalde de la ciudad, Juanma Cerdá, ya puso en valor entonces que «son unas instalaciones muy esperadas por parte de toda la ciudadanía» y ya adelantó que «en breve abrirán las puertas para ofrecer un servicio que sea de calidad, accesible y moderno».