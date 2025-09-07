Burriana vive una intensa víspera de la Misericòrdia en sus fiestas

Burriana vivió este domingo el penúltimo día de las fiestas de la Misericòrdia con un programa repleto de actividades que sirvió de antesala al día grande en honor a la patrona. La mañana comenzó con el traslado de ganado de raza avileña por la calle La Carrera, que despertó la atención de pequeños y mayores.

Foto de la trashumancia urbana. / Isabel Calpe

La iniciativa registró una alta participación de familias y pequeños que no quisieron perder la oportunidad de ver de cerca a los animales. Muy cerca de allí, l’Associació de Gegants i Cabuts organizó un taller en el que los niños crearon sus propios cabezudos, aprendieron a llevarlos y a bailar al ritmo de los gigantes, transmitiendo así una de las tradiciones más queridas de la localidad.

Fin del cartel taurino

El programa continuó por la tarde en el recinto de la Vila con la exhibición del toro Niñito, de la prestigiosa ganadería El Pilar y patrocinado por el Ayuntamiento. El astado puso punto final a la programación taurina de las fiestas con una salida desde la plaza El Pla que congregó a peñistas y aficionados.

Última exhibición taurina de las fiestas de Burriana. / Isabel Calpe

Asimismo, la plaza de la Mercé acogió el taller de fanalets dirigido por la artista Amparo Saera. Con cuchara y cuchillo, los niños vaciaron las sandías para transformarlas en farolillos. La reina fallera infantil, Valeria Cuadros, junto a su corte de honor no faltó a la cita.

Taller de 'fanalets'. / Isabel Calpe

De este modo, la actividad sirvió para preparar el emblemático desfile nocturno por las calles del centro, en el que los participantes entonaron el popular cántico de El sereno i la serena hasta la calle de la Misericòrdia. Este domingo el programa está dedicado a la patrona, con la procesión y el broche de oro del disparo de un castillo de fuegos artificiales desde la plaza Mayor.