Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde en los próximos días

Un pueblo de Castellón de unos 170 habitantes apunta a cambiar de alcalde en los próximos días. Se trata de Zucaina, en el Alto Mijares, donde el PSPV-PSOE, ahora en la oposición, ha impulsado una moción de censura para destronar a la alcaldesa, Ana Julián Benages (PP), y arrebatarle la vara de mando.

El factor determinante ha sido la pérdida de la mayoría absoluta del PP. Los populares consiguieron cuatro concejalas en las últimas elecciones municipales, en mayo del 2023 (la mayoría está en tres), mientras que los socialistas sacaron uno entonces.

Pero la dimisión de dos de las cuatro edilas del PP (Noemí Flor y Elena Asunción Ibáñez) ha propiciado que se inviertan las tornas y sea ahora el PSOE el que ostente la mayoría absoluta: tres ediles socialistas y dos populares.

Foto de archivo de las cuatro concejalas del PP que formaban el equipo de gobierno de Zucaina tras las últimas elecciones, en mayo de 2023. / Mediterráneo

Por ese motivo, los tres concejales independientes que concurren por la formación del puño y la rosa han presentado una moción de censura que se debatirá y votará en el salón de plenos este próximo martes, a las 12.00 horas.

Los motivos de la moción de censura

En el texto de la presentación de la propuesta, los tres concejales del PSOE que la firman (José María Ibáñez, Salustiano Ibáñez y Ernesto Vicente Rodrigo) concluyen que, «tras analizar exhaustivamente los dos años y casi tres meses de gestión del actual equipo de gobierno (PP), Zucaina no avanza». «Seguimos estancados en políticas que no tienen perspectivas ni posibilidad de desarrollo. No vemos que haya un proyecto serio, que mejore las problemáticas existentes y establezca pautas a corto y largo plazo que puedan mejorar el futuro de nuestro pueblo y de los vecinos», sostienen.

En concreto, argumentan que «se ha visto claramente cómo se ha favorecido intencionadamente a colectivos afines, menospreciando al resto». Lamentan que el Ayuntamiento «es incapaz de dar a conocer un plan estratégico de desarrollo empresarial o industrial» y recriminan que «las escasas políticas dirigidas al desarrollo turístico-cultural para poner el pueblo en el mapa han quedado relegadas solo a las actividades ofertadas por la Diputación».

"Es lógico que ellos quieran entrar a gobernar"

Preguntada por Mediterráneo, la actual alcaldesa del PP asume que le quedan pocos días en el cargo. «Es algo que viene de lejos, yo ya me he hecho a la idea», afirma Ana Julián, que tiene claro que, si la aritmética les da a los socialistas, «es lógico que ellos quieran entrar ahora en el gobierno». «Tampoco puedo hacer nada», comenta.

¿Quién sería el futuro alcalde?

En caso de prosperar la moción de censura el martes (todo apunta a que sí), el futuro alcalde sería un viejo conocido para los vecinos de Zucaina, ya que supondría el regreso como primer edil de José María Ibáñez, quien ha ostentado la vara de mando durante tres legislaturas (desde el 2007 al 2019), cuando entró Ana Julián.