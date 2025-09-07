Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde la próxima semana

Un pequeño pueblo de Castellón de en torno a 170 habitantes apunta a cambiar de alcalde en los próximos días. Se trata de Zucaina, en el Alto Mijares, donde el PSPV-PSOE, ahora en la oposición, ha presentado una moción de censura para destronar a la alcaldesa, Ana Julián (PP), y arrebatarle la alcaldía a los populares.

El factor determinante de esta maniobra política ha sido la pérdida de la mayoría absoluta del PP. Los populares consiguieron cuatro concejales en las últimas elecciones municipales, en mayo del 2023 (la mayoría está en tres), mientras que los socialistas sacaron uno entonces.

Sin embargo, la dimisión de dos las cuatro edilas del PP (Noemí Flor y Elena Asunción Ibáñez) ha propiciado que se inviertan las tornas y sea ahora el PSOE el que ostente la mayoría absoluta: tres socialistas y dos del PP.

Por ese motivo, los tres concejales que concurren por la formación del puño y la rosa como independientes han presentado una moción de censura que se debatirá y votará en el salón de plenos del ayuntamiento este próximo martes a las 12.00 horas.

Los motivos de la moción de censura

En el texto de la presentación de la moción de censura, los tres concejales del PSOE que la firman (José María Ibáñez, Salustiano Ibáñez y Ernesto Vicente Rodrigo) esgrimen, "tras analizar exhaustivamente los dos años y casi tres meses de gestión del actual equipo de gobierno (PP), la conclusión a la que llegamos es que Zucaina no avanza". "Seguimos estancados en políticas que no tienen perspectivas ni posibilidad de desarrollo. No vemos que haya un proyecto serio , que mejore las problemñaticas existentes y establezca pautas a corto y largo plazo que puedan mejorar el futuro de nuestro pueblo y de los vecinos", sostienen.

En concreto, argumentan que "se ha visto claramente cómo se ha favorecido intencionadamente a colectivos afines, menospreciando al resto"; lamentan que el Ayuntamiento "es incapaz de dar a conocer un plan estratégico de desarrollo empresarial o industrial", recriminan que "las escasas políticas dirigidas al desarrollo turístico-cultural para poner el pueblo en el mapa han quedada relegadas exclusivamente a las actividades ofertadas por la Diputación" y subrayan