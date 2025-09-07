Onda atrae a más de 24.000 visitantes durante el verano de 2025

Onda ha recibido más de 24.000 visitantes durante el verano de 2025, consolidándose como uno de los destinos de interior más atractivos de la provincia. El balance municipal refleja un crecimiento sostenido gracias a la apuesta por el turismo cultural, patrimonial y de naturaleza.

El castillo de las 300 torres se ha convertido en el principal reclamo, con miles de personas que han recorrido sus murallas y participado en visitas guiadas que combinan historia y panorámicas de la ciudad. Las rutas turísticas que atraviesan el casco histórico y los itinerarios de naturaleza en el entorno del Termet del Molí de l’Oli también han despertado un notable interés.

Los turistas recorren la pasarela del castillo de Onda, uno de los principales atractivos del verano. / MEDITERRÁNEO

La programación cultural de verano, con espectáculos, talleres familiares y actividades para todas las edades, ha contribuido a incrementar el flujo de visitantes, que además dinamiza la hostelería y el comercio local.

Amplia oferta de ocio

Desde el Ayuntamiento destacan que este impulso turístico es fruto del trabajo conjunto con asociaciones, empresas y entidades del municipio, con el objetivo de reforzar la imagen de Onda como destino seguro, acogedor y con una amplia oferta de ocio.

El consistorio subraya que la tendencia al alza consolida a la localidad como referencia dentro del turismo de interior de la Comunitat Valenciana y continuará reforzándose con nuevas iniciativas para diversificar la oferta y atraer a más viajeros durante todo el año.