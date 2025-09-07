La proclamación de la reina y la Crida prenden la mecha de las fiestas en Peñíscola

Peñíscola ya está inmersa plenamente en sus fiestas. La Ciudad en el Mar inició este domingo sus días grandes dedicados a su patrona, la Virgen de Ermitana. El acto inaugural tuvo lugar a mediodía, cuando la reina 2024 y su corte de honor protagonizaron, desde el balcón del ayuntamiento, la tradicional Crida con el volteo de campanas y disparo de cohetes anunciadores.

El balcón del ayuntamiento acogió la tradicional Crida, que marcó el inicio de las fiestas. / Alba Boix

Cientos de niños y niñas con sus familias asistieron al acto, que siguió con el pasacalle amenizado por la asociación musical Papa Luna y la charanga All i Pebre hasta el paseo marítimo, donde la Coordinadora de Peñas tenía preparada la degustación de horchata. Allí mismo, instalaron los juegos acuáticos, entre ellos, un gran tobogán para grandes y pequeños.

Noche de gala

Como cada 7 de septiembre, la primera jornada festiva culminó con el acto de proclamación en el parque de Artillería de la nueva reina de Peñíscola y su corte de honor. Por la noche, tras el séptimo día del novenario, la ciudadanía asistió al solemne acto en el que les impusieron la banda a seis jóvenes, dos niños y seis niñas.

Blanca Rovira fue proclamada como máxima representante de las celebraciones patronales, recibiendo el testigo de su antecesora, Araceli Bayarri. Además, el acto sirvió también para dar a conocer a los mantenedores del acto, los integrantes del Club Fútbol Sala Peñíscola.

Foto de familia de la corte de honor. / Alba Boix

A Blanca Rovira la acompañan en este año especial los componentes de su corte de honor infantil, que son Malena Izquierdo, Inés Azuara, Gala Domingo, Chloé Massaneiro, María Damaret, Miquel Coll, Paula Albiol y Álvaro Ayza, así como quienes forman su corte de honor, que son Ainara Pérez, Paula Neag, Paula Ventura, Carla Roig y Ana Mars. Tras el emotivo acontecimiento, la comitiva recorrió las calles de la ciudadela amurallada hasta llegar al Parador de Fiestas, donde dio comienzo el baile de gala.Este lunes, si el tiempo lo permite, Peñíscola celebrará el octavo día del novenario y, con él, la primera actuación de las tradicionales danses, dansa-batalla de Moros i Cristians, cavallets y la tradicional loa.