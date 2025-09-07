Vándalos destrozan la ermita de Santa Isabel y conmocionan a Canet lo Roig

Canet lo Roig amanece conmocionado tras el acto vandálico contra la ermita de Santa Isabel, cuya imagen apareció rota en el suelo. El ataque habría ocurrido durante la tarde-noche del jueves y ha generado una gran indignación en el municipio del Baix Maestrat, muy devoto de la Santa. La agresión es especialmente dolorosa porque fueron las Amas de Casa quienes recuperaron hace años tanto la imagen como la fiesta que se celebra en su honor.

Los daños alcanzan también a las puertas de acceso al templo, que aparecieron forzadas aparentemente de una patada. Según se cree, al no encontrar objetos de valor, los autores descargaron su rabia en la figura de Santa Isabel, arrancándola de su receptáculo y arrojándola al suelo.

La alcaldesa, María Ángeles Pallarés, expresó su consternación y subrayó que este episodio “es una consecuencia más de la progresiva reducción de efectivos de la Guardia Civil en nuestra comarca, lo que provoca una falta de seguridad evidente y una impunidad para los ladrones”. Al mismo tiempo, quiso destacar “la profesionalidad y la buena predisposición de las actuales unidades, que hacen un trabajo encomiable”.

Robos

Pallarés recordó que este verano se han producido dos robos en viviendas del municipio, lo que refuerza la urgencia de incrementar los efectivos y aplicar políticas serias que devuelvan la tranquilidad a la población.

La primera edil lamentó que desde la Subdelegación del Gobierno en Castellón “no se tome en serio una problemática que va en aumento y que denuncian diariamente alcaldes y alcaldesas de toda la provincia, abandonados en materia de seguridad”. Pallarés acusó al Ejecutivo central de estar “más preocupado por la confrontación política que por garantizar la protección de los ciudadanos”.

Un ejemplo claro de esta carencia, según indicó, fue la imposibilidad de desplazar una patrulla para acreditar los hechos desde el puesto de Sant Mateu, donde se comunicó que durante la mañana no había efectivos disponibles.

Pallarés recalcó que el atentado contra la ermita supone también “un ataque a las creencias y sentimientos de las vecinas y vecinos, que sienten una gran devoción por Santa Isabel”. Aun así, se mostró firme en que “la imagen se recuperará y los desperfectos se arreglarán, aunque la pregunta es hasta cuándo podremos vivir con esta indefensión”.

La alcaldesa insistió en que “la gente tiene que poder vivir tranquila y el Estado debe garantizar la seguridad porque tiene los recursos que nosotros no tenemos”. Subrayó que los pueblos pequeños hacen lo posible denunciando y reclamando soluciones, aunque la responsabilidad última corresponde al Gobierno.