Vinaròs despide a Mosén Cristóbal tras 21 años como párroco de la iglesia de Santa Magdalena

La parroquia de Santa Magdalena de Vinaròs despidió este sábado a Mosén Cristóbal Zurita, que ha ejercido de párroco durante 21 años. La ceremonia litúrgica, celebrada en un templo lleno de fieles y presidida por él mismo, fue el momento de la emotiva despedida, con la participación de niños de Primera Comunión y jóvenes de la Confirmación.

Por la noche, el homenaje continuó con una cena en el Club Nàutic. Ordenado en 1981 en su Benicarló natal, Cristóbal ha dedicado 44 años al servicio pastoral. Ahora se trasladará a Càlig y Santa Magdalena y ejercerá también de capellán hospitalario en el Hospital de Vinaròs.

Su sustituto será el benicarlando Carlos Alberto París, hasta ahora en La Ràpita.