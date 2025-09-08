L’Alcora lamenta la tragedia mortal en la CV-21 y aplaza la valoración de las fiestas

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha expresado en redes sociales su pesar por el accidente mortal ocurrido en la mañana del domingo en el término municipal de la localidad. En el siniestro falleció un joven de 20 años y otros cinco resultaron heridos de diversa consideración.

El accidente se produjo a las 8.15 horas en el kilómetro 2 de la CV-21, cuando el vehículo en el que viajaban seis jóvenes se salió de la vía. El grupo regresaba a Onda tras participar en las fiestas del Cristo, que concluyeron ayer, domingo. El turismo, habilitado para cinco plazas, estaba ocupado por seis personas, y la Guardia Civil investiga si la velocidad y la sobreocupación pudieron influir en la salida de vía.

El joven fallecido, vecino de Onda, murió en el acto. Los cinco heridos fueron trasladados a los hospitales General de Castellón y La Plana de Vila-real. En el General ingresaron dos chicos, uno con contusiones múltiples y otro con fractura de tibia. En La Plana fueron atendidos dos varones y una joven: uno presentaba una herida abierta en la pierna y contusiones abdominales, otro sufrió un traumatismo cerebral y la chica contusiones en la pared abdominal. Tres de ellos permanecen en la UCI con pronóstico reservado. Los heridos son de Onda, Tales y Ribesalbes (la chica).

“Desde el Ayuntamiento de l’Alcora queremos expresar nuestro más sentido pésame (…) y hacemos llegar toda nuestra fuerza y ánimo a los otros jóvenes heridos”, publicó el consistorio en su perfil de Facebook.

Por su parte, el alcalde, Samuel Falomir manifestó sentirse incapaz de valorar las fiestas tras lo sucedido: “Tinc el cor en un puny pel jove mort, espere que els hospitalitzats es recuperen prompte”, escribió, visiblemente afectado.