Almassora agilitzarà les autoritzacions per a terrasses amb una nova ordenança
Hi haurà dos tipus d'autorització, una amb una periodicitat de fins a quatre anys i una altra de caràcter anual
El ple municipal d'Almassora ha aprovat de manera inicial l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant instal·lació de terrasses. En la nova normativa, es regula un nou procediment d'autorització d'ocupació de la via pública més àgil i simplificat quant a la documentació a presentar pels interessats. Per a elaborar el document, es va obrir un període de reunions i diàleg amb les associacions d'hostalers i comerciants de la localitat.
Per tant, hi haurà dos tipus d'autorització, una fins a un període màxim de quatre anys. S'aplicarà als locals que pretenguen durant tots els anys la mateixa ocupació de la via pública sense cap mena de variació (ni augment d'ocupació, ni reducció, ni canvi de titularitat, ni incorporació d'estructura en cas de no tindre-la o variació de l'autoritzada…), resolent-se la mateixa mitjançant resolució de l'alcaldia.
En aquests casos, la sol·licitud d'ocupació de la via pública, únicament amb relació al primer any, haurà d'anar acompanyada de tota la documentació requerida. La resta d'anys, s'haurà de presentar una declaració responsable, segons el model oficial, en la qual l'interessat manifestarà, a grans trets, que no ha efectuat cap canvi en l'ocupació de via pública autoritzada.
Simplificar la documentació
D'aquesta manera, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Vicente Martínez-Galí, amb la nova regulació "se simplifica molt la documentació administrativa a aportar per l'interessat els anys següents a l'autorització per decret, firmant únicament el document de declaració responsable i abonant la taxa per ocupació".
En el segon tipus d'autorització, cada any s'haurà de presentar la documentació general i específica.
I existiran suposats excepcionals d'autorització d'ampliació de l'ocupació de la via pública únicament per als períodes de les festes patronals i Mig Any Fester.
Millora del carrer Sant Pau
Tanmateix, durant la sessió plenària també s'ha aprovat una modificació de crèdit per a incrementar en 20.000 euros fins als 170.000 euros el pressupost del projecte de remodelació del carrer Sant Pau per a redistribuir els usos i renovar les instal·lacions existents.
Una primera actuació plantejava actuar en uns sis metres d'ample de vorera, amb la renovació d'infraestructures de les instal·lacions. Amb les dades de l'alçament topogràfic, l'ample per als vianants necessari és de 6,60 metres per a deixar un espai raonable sense afectar les zones d'ombra existents. Es planteja també allargar l'actuació de pavimentació fins al seu entroncament amb el carrer Transformador amb un tram per als vianants d'ample 8,80 metres, de manera que hi haja una nova ordenació d'usos i es puga millorar notablement les afeccions de pluges intenses.
En el ple ordinari d'aquest mes de setembre han tirat endavant diverses propostes referides al suport i impuls al comerç local i una altra perquè l'Ajuntament remeta l'informe sobre el soroll del polígon del Serrallo als òrgans judicials corresponents, així com també s'ha donat el vistiplau a una proposta del grup municipal de Compromís per a "reforçar i millorar el funcionament dels pressupostos participatius", donant forma a un reglament que establisca "de manera clara i transparent les fases, criteris de viabilitat i mecanismes de seguiment i rendició de comptes".
