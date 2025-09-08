Burriana celebra con fervor el día de la Mare de Déu de la Misericòrdia

Burriana ha vivido este lunes uno de los días más solemnes y emotivos de sus fiestas patronales, con la celebración del día de la Mare de Déu de la Misericòrdia. La ciudad se ha volcado con los actos centrales de la jornada, que ha reunido a cientos de vecinos en torno a la misa solemne de la mañana y a la tradicional procesión de la tarde, citas que han puesto de manifiesto el arraigo y la devoción de la capital de la Plana Baixa hacia su patrona.

La mañana arrancó con la eucaristía en la basílica de El Salvador, abarrotada de fieles. La ceremonia contó con la presencia del alcalde, Jorge Monferrer, las reinas falleras, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, la concejala de Fiestas, Paloma Boix, la Bellea del Foc de Alicante, Adriana Vico, además de una nutrida representación municipal y miembros de las cofradías locales. Al finalizar la eucaristía, se disparó un pequeño castillo de fuegos artificiales para celebrar la solemnidad del momento.

Fieles y autoridades han acompañado a la patrona de Burriana en la procesión por las calles del centro. / Isabel Calpe

Ya por la tarde, tras la eucaristía vespertina, la imagen de la Virgen ha salido en procesión por las calles del centro histórico, aunque con un recorrido más corto de lo habitual por la amenaza de lluvia, portada a hombros por los miembros de la agrupación de portadores de los patronos y acompañada por autoridades, comisiones falleras, representantes de entidades locales, los niños que han tomado este año la Primera Comunión y centenares de vecinos que no han querido faltar a la emotiva cita. La Agrupació Filharmònica Borrianenca ha puesto la música al desfile, que ha avanzado en un clima solemne y multitudinario.

Nueva iluminación

Una de las novedades de este año ha sido la inauguración de la nueva iluminación ornamental de la fachada del Ayuntamiento. La activación de este alumbrado ha coincidido con el paso de la patrona por la plaza Mayor en su regreso a la basílica. El disparo de un castillo de fuegos desde ese mismo emplazamiento ha puesto el broche de oro a una jornada que sirve para culminar once días de festejos.

El cierre oficial de las fiestas patronales llegará el próximo sábado 13 de septiembre con la Batalla de Flores, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. Es uno de los actos más esperados del calendario festivo local y, por ello, las comisiones falleras trabajan a contrarreloj en las carrozas decoradas artesanalmente con la técnica tradicional del paperet. A lo largo del recorrido se lanzarán más de 8.000 kilos de confeti y serpentinas, tiñendo de fiesta el ambiente. Tal y como ya se hizo el año pasado, tras la Batalla se celebrará un multitudinario ‘pa i porta’ en el Camí d’Onda, para compartir una velada festiva de hermandad.