Educación no llega a tiempo con los barracones en el CEIP Sant Vicent de la Vall: las obras se retrasan

El curso escolar comenzará este lunes con normalidad en la Vall d’Uixó, salvo porque en uno de sus colegios no se va a activar como estaba previsto. Con las obras de reforma del CEIP Sant Vicent contratadas desde el pasado mes de julio, el Ayuntamiento ha confirmado que el alumnado no se incorporará a las aulas en los barracones, porque «Educación no ha cumplido los plazos».

Con una inversión de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses, la envergadura de la intervención requiere de que el edificio esté vacío, porque entre otras mejoras, van a reformar integralmente todos los baños, van a ampliarse las aulas, las zonas de circulación de la primera planta, la cocina y el comedor.

Tras confirmarse la firma del contrato este verano, desde el gobierno local ya advertían que no podían dar una fecha de inicio de esas obras porque todo dependía de que la Conselleria de Educación completara la instalación de los barracones, aunque daban por hecho que el curso iba a comenzar en ellos. Pero no va a ser así.

El inconveniente principal, según expusieron desde el consistorio, es que con la previsión de que en septiembre ya estarían en su nueva ubicación «en el colegio lo tenían todo empaquetado» para un traslado que tendrá que realizarse con el curso en marcha y los inconvenientes que eso puede generar en la actividad normal.

Desde el gobierno local remarcan que «la obra está adjudicada, el contrato firmado y todos a la espera para poder empezar».

Sin duda, con la intención de visibilizar ambas cosas: que el proyecto ya está listo para empezar a ejecutarse y que va a tener que esperar porque Educación se ha retrasado en su parte de los preparativos, el equipo de gobierno ha escogido este centro educativo inaugurar de forma oficial un curso en el que, si no hay nuevos imprevistos, se licitará el proyecto del CEIP Assumpció (1,6 millones de euros), cuyo edificio está en parte apuntalado, y que el pasado mes de abril vio comprometida su ejecución, después de que la Conselleria retirara las competencias, una decisión que motivó las movilizaciones de la comunidad educativa y que posteriormente fue revocada.

En el gobierno que preside Tania Baños también confían en que otra obra pendiente de Edificant, la del Lleonard Mingarro, pueda desbloquearse. Para ello es necesario que la Generalitat aporte los 200.000 euros de sobrecoste sobre el presupuesto inicial, que hace falta para que esa obra, con una inversión de 1,9 millones de euros, pueda reactivarse.