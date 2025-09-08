Germán Vidal triunfa en la VI Setmana Taurina Gaspatxera de Alcalà

La ganadería de Germán Vidal, de Cabanes se alzó con la VI Setmana Taurina Gaspatxera de Alcalà de Xivert. El resultado de dicho concurso se dio a conocer ahora que han finalizado los festejos, que desde mitad de la semana pasada se trasladaron al núcleo costero de Alcossebre. Este hierro también se alzó con el mejor todo exhibido durante las fiestas, Tremendo, que sumó 37 puntos.

Germán Vidal ocupó el primer puesto del concurso, con un total de 255,5 puntos, mientras que en segundo lugar quedó la ganadería de Alberto Garrido (de la Torre d’En Domènech), con 226 puntos. Muy cerca quedó, en tercer lugar, Fernando Machancoses, con 222 puntos. Además, esta ganadería se alzó con el trofeo a la mejor vaca, que correspondió a Cafetera, con 39 puntos. La ganadería de Cabanes toma el relevo a la de Alberto Garrido que en las fiestas patronales del pasado 2024 logró alzarse con el primer puesto, al alcanzar una grandísima puntuación de 390,5 puntos. Asombró porque también se llevó el trofeo al mejor toro y a la mejor vaca.

10 vacas se escaparon

Pero en este 2025 no se llevará una grata impresión porque en el último día de festejos, mientras se estaba exhibiendo un toro embolado, diez vacas se le escaparon del camión y protagonizaron momentos de peligro e incertidumbre. Las reses estuvieron casi seis días sueltas por el término municipal hasta que en la madrugada del pasado sábado pudieron ser capturadas las dos últimas, como ya publicó este rotativo.