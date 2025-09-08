Nules innova en la protección de sus palmeras y atrae interés de Uruguay

El Ayuntamiento de Nules ha puesto en marcha un novedoso tratamiento para proteger sus palmeras del picudo rojo, una plaga que amenaza gravemente a esta especie. Se trata del sistema de endoterapia Sospalm, diseñado y patentado por la empresa Provefe, de la Vilavella.

En concreto, este sistema consiste en la instalación de unas cánulas fijas en el tronco que evita la repetición de perforaciones, la dosificación por gravedad que evita daños internos y la reducción de las duchas foliares, que provocan molestias al vecindario, cuando no, dispersión de los insecticidas en el medio ambiente, sin olvidar que este sistema reduce significativamente el coste de mantenimiento de los ejemplares.

La particularidad de este nuevo sistema es que está diseñado y patentado por una empresa de la población vecina de la Vilavella, Provefe. El concejal de Jardines, Ramón Lucas, comenta al respecto que “las palmeras son un patrimonio natural, por esta razón el consistorio ha decidido protegerlas ante la significativa presencia del tan temido picudo rojo, y hemos optado por el sistema de endoterapia Sospalm que nos ofrece una empresa de nuestra comarca por las características técnicas que lo diferencian de otros".

En este sentido, este nuevo sistema implementado en Nules ha despertado gran interés, así cabe destacar que recientemente ha visitado este municipio una delegación de Uruguay para conocer el funcionamiento del mismo.

De hecho, el vecindario podrá ver en todas las palmeras, tanto de Nules, de Mascarell como de la población marítima, un pequeño tapón de color verde que es el punto de incorporación del insecticida, y que se recomienda a la ciudadanía no manipularlo.

Con todo, desde la Concejalía de Jardines se señala que con esta actuación “seguimos trabajando en el mantenimiento del patrimonio natural con el objetivo de optimizar los recursos económicos y materiales de los que disponemos”, apunta Lucas.