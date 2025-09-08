Torreblanca inicia la rescisión del contrato a Urbamed por la paralización de las obras del instituto

El Ayuntamiento de Torreblanca ha iniciado el procedimiento para rescindir el contrato con la empresa Urbamed, adjudicataria de las obras de mejora del instituto de la localidad, tras constatar un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La decisión municipal incluye la imposición de las penalidades e indemnizaciones que correspondan por los perjuicios ocasionados.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha explicado que Urbamed "paralizó de manera unilateral los trabajos el pasado 14 de agosto de 2025, sin autorización y sin causa justificada". Ante esta situación, el consistorio notificó a la empresa el 22 de agosto la orden de reanudar inmediatamente las obras, una comunicación que no fue atendida por la constructora hasta el 1 de septiembre y a la que tampoco dieron cumplimiento.

El contrato fijaba un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo, realizada el 21 de agosto de 2024. Por tanto, la obra debía estar entregada el pasado 21 de agosto de 2025. Sin embargo, a día de hoy solo se ha certificado hasta junio, alcanzando aproximadamente un 57% de la ejecución total.

Actuar con responsabilidad

“Desde el Ayuntamiento hemos actuado con responsabilidad, exigiendo a la empresa que cumpliera sus compromisos. Pero ante la falta de respuesta y la paralización injustificada de la obra, no nos queda más opción que rescindir el contrato”, ha señalado la alcaldesa.

Agut ha lamentado que esta situación obligue a retrasar la finalización del proyecto, ya que será necesario volver a licitar los trabajos. “Nuestro deber es velar por el cumplimiento de la Ley y, sobre todo, por los intereses de los vecinos de Torreblanca. Sabemos que esta demora es perjudicial, pero actuamos para garantizar que la obra se ejecute en condiciones y con todas las garantías”, ha afirmado.

El Ayuntamiento trabaja ya en los trámites para convocar una nueva licitación que permita reanudar las obras lo antes posible y completar la mejora de las instalaciones educativas del municipio.

Proyecto de ampliación

El proyecto contempla una ampliación del IES El Prat con una superficie de 3.352,80 metros cuadrados, en la que se deben realizar obras de adecuación y ampliación de La Sala de Usos Múltiples, ampliación de la Biblioteca, redistribución de las salas de seminarios, ampliación de la cafetería, se ampliarán la dotación de aseos de alumnos en la planta primera y segunda, se mejorarán y aumentarán los vestuarios en la zona del pabellón polideportivo, se reubicará y ampliará la conserjería y diferentes despachos (dirección, sala de visitas, jefe de estudios).

Un proyecto que, apuntan, "el actual equipo de gobierno ha desbloqueado y que vamos a trabajar sin descanso para que se acaben y lo vamos a hacer con la mayor celeridad posible, pese a los impedimentos como los provocados por esta empresa”.