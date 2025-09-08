Vinaròs reconoce al Grup Folklòric Les Camaraes con su máxima distinción
La entidad recibirá el galardón Grinyó Ballester 2025 el próximo 29 de septiembre, coincidiendo con las actividades conmemorativas de la Carta Pobla
El Grup Folklòric Les Camaraes ha sido elegido Grinyó Ballester 2025, la máxima distinción que otorga con carácter bienal el Ayuntamiento de Vinaròs a una persona o entidad destacada del municipio.
Les Camaraes comenzaron su andadura, como grupo folclórico en la posguerra, en 1940, recopilando paso a paso y estrofa a estrofa, los bailes y cantos de Vinaròs y de su comarca. Las fundadoras fueron Pepita Gisbert, Lolita Bordes, Misericordia Juan y Rosa Landete que sería la que dirigiría el grupo desde 1940 hasta 1977.
Gracias a estas mujeres y a mucha gente anónima, gente mayor que de joven bailaban en las fiestas y celebraciones, se recuperaron los bailes populares que, antiguamente, los practicaban toda la población.
Este grupo ha exhibido sus danzas por la mayoría de regiones españolas, en concursos nacionales y en medios de comunicación, como TVE.
Influencias andaluza y aragonesa
El baile más representativo es La Camarà, con influencia andaluza y aragonesa y que data del siglo XVIII, cuando Vinaròs era puerto de Aragón y comercializaba sus vinos en puertos andaluces.
La Camarà fue baile de gente labradora, cuando, en otoño, las casas olían a algarrobas y vino recién hecho. Las cuadrillas o camaraes que efectuaban la recogida de algarrobas y vendimias, cantaban en los descansos de las duras tareas acompañados de guitarras, bandurrias, laudes, panderetas, triángulo o castañuelas, entre otros instrumentos populares y, entre estrofa y estrofa, los mugidos prolongados del caracol, tocado por el encargado o mancheu, llamando a la gente a retiro.
A día de hoy, Les Camaraes siguen investigando y conservando el magnífico folclore que nos legaron nuestros antepasados.
Entidad muy querida
La alcaldesa, María Dolores Miralles, ha felicitado a Les Camaraes por la distinción, señalando que “se trata de una entidad muy querida en la localidad, que siempre está presente en todas nuestras festividades y forma parte de nuestra identidad”. En este sentido, destaca su importante papel en la preservación y fomento de la cultura vinarocense, gracias al trabajo desinteresado de muchas personas que a lo largo de los años han hecho posible mantener el colectivo y su labor.
La entrega del Grinyó Ballester se hará el 29 de septiembre, dentro de los actos de la programación de la Carta de Pobla que se presentará en los próximos días con todas las actividades previstas, donde desde el consistorio anuncian que se incluirán algunas novedades.
