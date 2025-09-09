Burriana exige a la CHJ la obra pendiente desde 2016 en el barranco Juan de Mora

El Ayuntamiento de Burriana ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la puesta en marcha inmediata de las actuaciones previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Entre ellas, señala como prioritaria el encauzamiento del barranco Juan de Mora, también conocido como Torrent o Serraleta, una infraestructura clave para Burriana, Nules y Moncofa, con un presupuesto estimado de más de 38 millones de euros.

Pese a estar incluida en el plan aprobado en 2016 y de nuevo recogida en la revisión validada por el Consejo de Ministros en enero de 2023, la actuación sigue sin iniciarse. El consistorio considera que su ejecución es inaplazable, puesto que de ella depende la seguridad de la población, la protección de bienes y del entorno natural, además de la actividad económica.

La obra afecta a un área de 3.364 hectáreas y a más de 6.500 habitantes, donde los daños potenciales en caso de inundación se calculan en más de 175 millones de euros. El objetivo principal es aumentar la capacidad hidráulica del barranco, reducir las afecciones a la AP-7 y al ferrocarril y evitar desbordamientos en la marjal de Burriana y Nules. El proyecto prevé un encauzamiento de 4,3 kilómetros diseñado para soportar grandes avenidas de agua, además de su integración en el entorno con taludes suaves, zonas verdes y una senda peatonal. También contempla nuevas estructuras bajo la N-340 y el ferrocarril, la construcción de motas de protección en la marjal y la elevación de la carretera que une las playas de Nules y Moncofa.

Más actuaciones

El Ayuntamiento recordó que la costa sur de la localidad continúa siendo una zona de riesgo habitada, por lo que reclama medidas específicas de protección que la CHJ debe acometer. Asimismo, solicitará a la ministra para la Transición Ecológica una reunión urgente en la que participe también la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, para abordar el conjunto de actuaciones pendientes. El alcalde, Jorge Monferrer, lamentó que la CHJ «insista en atribuir el problema de las inundaciones únicamente a la ocupación del territorio», calificando esta postura de «gran irresponsabilidad, pues la competencia exclusiva en materia de encauzamientos y grandes infraestructuras hidráulicas recae en la propia Confederación». El primer edil advirtió que «el verdadero problema es la ausencia de las obras necesarias» y exigió que se actúe cuanto antes «para garantizar la seguridad de las personas que viven o trabajan en zonas inundables».