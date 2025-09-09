El futuro inmediato del Clúster del Maestrazgo, en 'stand by'

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón ha ordenado la suspensión de las expropiaciones de terrenos vinculadas al proyecto eólico Cid I, integrado en el Clúster del Maestrazgo. La decisión afecta a los municipios de Portell de Morella, Cinctorres y Morella, por los que pasa el trazado de la línea de evacuación energética, y ha sido comunicada oficialmente a través de una resolución firmada por el jefe del área, Pablo Grajeda Pérez.

Cabe recordar que el macroproyecto del Clúster del Maestrazgo prevé la construcción de parques eólicos en municipios de Teruel, en los que instalarán 125 aerogeneradores que evacuarán la energía por la provincia de Castellón.

En el documento del área de Industria y Energía se indica que “se ha recibido oficio mediante el cual se comunica la suspensión de la ejecutividad de las resoluciones otorgadas al citado proyecto, al existir recursos pendientes de resolución en los que se solicita la misma”. Como consecuencia, se anulan todas las convocatorias previas para el levantamiento de actas de ocupación de fincas afectadas por las infraestructuras eólicas.

Reacciones

Los ayuntamientos de los tres municipios han dado traslado inmediato de esta notificación a los vecinos propietarios de las fincas afectadas, informándoles de la paralización temporal del proceso de expropiación. Desde las corporaciones locales se insiste en la necesidad de garantizar los derechos de los afectados y de que los procedimientos administrativos se desarrollen con plena transparencia.

Por su parte, la empresa promotora del proyecto, CIP, ha mostrado su desacuerdo con la suspensión. En declaraciones recogidas por Mediterráneo, la compañía ha atribuido esta decisión a una “avalancha de recursos administrativos interpuestos por agrupaciones contrarias al proyecto, carentes de base jurídica y rigor técnico”. Según CIP, estos recursos han sido copiados unos de otros y tienen como único objetivo bloquear los procedimientos del Ministerio, lo que ha impedido que la administración resuelva en tiempo y forma. Aun así, insisten en que esto no significa que el proyecto esté judicializado y que el desarrollo del parque sigue adelante en todas sus líneas de trabajo previas al inicio de obras.

En contraste con este respaldo institucional, la oposición social al proyecto ha sido constante. Diversas plataformas vecinales y ecologistas, como la Plataforma No a la MAT Comarques de Castelló, llevan años movilizados contra lo que consideran un modelo energético que amenaza el paisaje, la biodiversidad y el modo de vida en Els Ports. Estas agrupaciones han promovido numerosos recursos administrativos y contenciosos.

Con la suspensión de las expropiaciones en marcha y los recursos pendientes de resolución, el futuro inmediato del Clúster del Maestrazgo queda en suspenso. Mientras la empresa promotora confía en poder retomar los trámites en las próximas semanas, las plataformas ciudadanas consideran esta paralización como una victoria parcial que refuerza su estrategia jurídica y social en defensa del territorio. El Ministerio deberá pronunciarse en los próximos meses sobre los recursos administrativos interpuestos, en una decisión que podría marcar el rumbo del desarrollo energético en el interior de Castellón