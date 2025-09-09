L'Alcora busca gestor para el bar del centro social para los mayores

El Ayuntamiento de l’Alcora ha publicado la licitación de la concesión demanial para la explotación del local del centro social de la tercera edad de la localidad, ubicado en la calle Doctor Federico Michavila Paús, como bar-cafetería. El concurso vuelve a lanzarse, como consecuencia de la jubilación de los anteriores gestores y después de que la primera convocatoria quedara desierta.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende dar un nuevo impulso a este centro social para los mayores del municipio y donde, además, tiene su sede la asociación de jubilados y pensionistas l’Alcalatén, que es la primera que se constituyó de las dos existentes y la más numerosa, mejorando la oferta de servicios a las personas usuarias y garantizando un espacio de encuentro y convivencia en las mejores condiciones.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Famolir, ha visitado los trabajos de mejora en el centro de mayores. / Javier Nomdedeu

Es por ello que, en estos momentos, el Ayuntamiento de la capital de l'Alcalatén está efectuando labores de acondicionamiento y mejora de la instalación, con el objetivo de facilitar la presentación de propuestas en esta nueva licitación.

Además, en la concesión que ahora sale a concurso, además del local propiamente dicho, se incluye la porción de terreno anexo al edificio del centro social, que podrá utilizarse como terraza.

Características del contrato

El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro años adicionales. El canon mínimo de licitación se ha establecido en 4.025 euros anuales, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores.

El centro social de la tercera edad de l'Alcora se ubica en la calle Doctor Federico Michavila Paús. / Javier Nomdedeu

Entre las condiciones recogidas en el pliego, se encuentran que el adjudicatario explotará la actividad bajo su responsabilidad, cumpliendo la normativa vigente en materia sanitaria, laboral y de seguridad. Asimismo, se deberá garantizar la limpieza, conservación y correcto mantenimiento del local y su entorno.

Por otra parte, será necesario disponer de seguro de responsabilidad civil y cumplir con todas las autorizaciones exigidas para la actividad.

En cuanto al horario de apertura se ajustará a lo establecido por la Generalitat, siendo en el 2025 de 06.00 a 01.30 horas. Además, el contrato contempla la posibilidad de amenización musical con limitación de volumen y siempre con sistemas de control acústico.

Las personas interesadas en participar en la licitación pueden consultar toda la información en la sede electrónica del Ayuntamiento de l’Alcora. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 22 de octubre, a las 13.00 horas.