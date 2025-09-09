Un pueblo de Castellón de 170 habitantes estrena alcalde tras prosperar la moción de censura

Un pueblo de Castellón de unos 170 habitantes ha estrenado este martes nuevo alcalde tras la aprobación de una moción de censura que ha desplazado a Ana Julián Benages, del PP, del cargo que ocupaba desde 2019.

Se trata de Zucaina, en la comarca del Alto Mijares. La iniciativa del PSPV-PSOE ha sido posible tras alcanzar la mayoría absoluta en la corporación municipal, con tres concejales frente a los dos restantes del PP.

José María Ibáñez, veterano político local que ya gobernó el municipio durante tres legislaturas consecutivas entre 2007 y 2019, vuelve así a la alcaldía con el compromiso de situar a los vecinos en el centro de la acción política. “Nos dejaremos la piel por escuchar y dar respuesta a los problemas, por pequeños que sean, de todos los vecinos y vecinas”, aseguró en su primer discurso como primer edil.

La moción de censura fue promovida tras la dimisión de dos de las cuatro ediles del PP, hecho que alteró el equilibrio de poder en el ayuntamiento. En la propuesta, los socialistas criticaban la gestión del equipo de Ana Julián y señalaban que, durante los más de dos años de mandato del PP, el municipio permanecía estancado en políticas sin desarrollo estratégico. “No vemos un proyecto serio que mejore las problemáticas existentes ni establezca pautas a corto y largo plazo que puedan mejorar el futuro de nuestro pueblo y de los vecinos”, argumentaban.

Objetivos del alcalde

Entre los desafíos que se ha marcado el nuevo equipo de gobierno figuran impulsar el proyecto turístico del Comellar y desarrollar el Plan Director de Patrimonio para poner en valor la riqueza cultural y natural de Zucaina. Ibáñez ha remarcado la necesidad de un gobierno cercano, con capacidad de gestión y sensibilidad hacia las necesidades cotidianas de la población, garantizando “total dedicación” para mejorar los servicios públicos y generar nuevas oportunidades en el municipio.

El nuevo alcalde remarcó que “Zucaina necesita un gobierno cercano, con capacidad de gestión y con sensibilidad hacia las necesidades del día a día”. En este sentido, ha garantizado su “total dedicación” y ha insistido en que su equipo “trabajará sin descanso para mejorar los servicios públicos y hacer del pueblo un lugar con más oportunidades”.

El pleno de investidura contó con la presencia de la secretaria de Organización del PSPV-PSOE de Castelló, Maria Jiménez, y de la vicesecretaria general, Merche Galí, quienes felicitaron a Ibáñez y a todo el equipo de gobierno por el nuevo mandato.