Velocidad y maestría sobre cuatro patas: así ha sido la segunda Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

Segorbe ha vivido este martes la segunda Entrada de Toros y Caballos de 2025, una carrera rápida y precisa que volvió a llenar de público las calles del casco histórico. Miles de personas siguieron con expectación el paso de la manada, guiada y protegida por los diez caballistas, que desplegaron de nuevo su destreza para mantener a los astados agrupados durante todo el recorrido.

El descenso fue veloz y limpio, con los jinetes tomando las decisiones en cuestión de segundos para garantizar que la manada llegara sin incidentes hasta la plaza de la Cueva Santa. El público respondió con vítores y aplausos, consciente de la dificultad de la tarea y del valor añadido que aportan la coordinación y la pericia de los caballistas.

La organización funcionó con precisión, lo que permitió disfrutar de un espectáculo declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional sin sobresaltos, consolidando otra jornada más esta tradición como uno de los grandes referentes festivos de España.

Relación de caballistas que han participado hoy, 9 de septiembre, en la segunda Entrada de Toros y Caballos de Segorbe: Alfonso Alandí Pertegaz

Alfonso Alandí Zarzoso

Fernando Zarzoso Gómez

Andrés Berbís Fajardo

Luis Aparicio Morelló

María Zarzoso Fleta

Juan Antonio Calpe Cazorla

Ramón Ardit Picó

Ramón Ardit Punter

José Vicente Puchol

Autoridades invitadas

Entre las autoridades presentes en la segunda Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, junto a la alcaldesa, Mª Carmen Climent, y la corporación municipal, destacaron la consellera de Hacienda, Ruth Merino; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García; la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar Martínez; y la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat Aguilella. También asistieron el delegado de Defensa de la Comunitat Valenciana, José Ángel Adán, y el subdelegado de Defensa en Castellón, Moisés Izquierdo, junto a la subsecretaria de la Vicepresidencia Primera y Cultura, Marisa Mediavilla, y el subsecretario de Justicia y Administración Pública, Ricardo García García.

La representación institucional se completó con el director general de Cultura, Miquel Nadal Tárrega; el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino Capdevila; el director general de Turismo, Israel Martínez Fernández; así como mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos el comandante naval de Valencia y Castellón, Jesús Otero; el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero Grande; el comisario provincial de Castellón, Emilio Romero Borrego; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Alfonso Martín Fernández; la jefa de la Policía Adscrita, Marisol Conde Fernández; el jefe de la Policía Local de Valencia, José Vicente Herrera; y el teniente coronel de la Guardia Civil, Joaquín Rebollo González.

También estuvieron presentes el alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa Antolí, acompañado por los tenientes de alcalde, Javier Amela Grau y Ana Belén Soro Martí.