Burriana retomará en octubre el nuevo IES Jaume I, paralizado desde el 2022

El Ayuntamiento de Burriana reanudará en octubre las obras del nuevo IES Jaume I, un proyecto que acumula más de tres años de paralización. Este jueves se elevará a pleno para su aprobación la adjudicación del contrato a la empresa Orthem Servicios, perteneciente al Grupo Ozono Global y con experiencia en construcciones educativas en distintas comunidades autónomas.

La inversión asciende a unos 16 millones de euros y el plazo de ejecución se ha fijado en 20 meses. La firma del acta de replanteo se producirá, previsiblemente, el mes que viene y será el paso previo a retomar los trabajos.

Fin de la espera

Las labores para levantar el nuevo instituto arrancaron en el 2022, pero la antigua adjudicataria, Acciona, suspendió las tareas a los pocos meses por problemas derivados del aumento de los costes de materiales, lo que disparó el presupuesto inicial en casi nueve millones de euros.

El consistorio mostró su desacuerdo y trató de negociar para evitar la demora en una infraestructura clave para el municipio. No obstante, se optó por rescindir el contrato mediante acuerdo plenario en el 2023.

Recreación del futuro IES Jaume I de Burriana una vez concluyan los trabajos.. / Mediterráneo

Cabe destacar que durante todo este tiempo el alumnado ha permanecido en las aulas provisionales instaladas en el solar del antiguo Llombai, mientras la comunidad educativa ha seguido de cerca todo el proceso, reclamando una solución definitiva.

Los trámites administrativos para desbloquear el proyecto empezaron a ser una realidad a mediados de este año cuando la Generalitat autorizó una nueva delegación de competencias al Ayuntamiento y aprobó la financiación adicional necesaria. El fin de la espera llega con la adjudicación actual, tras la culminación del procedimiento técnico para contratar a una nueva empresa.

Paso histórico

El alcalde, Jorge Monferrer, destaca que «esta adjudicación supone un paso histórico para la ciudad ya que no hablamos solo de terminar un edificio, sino de garantizar un espacio educativo moderno, sostenible y digno para más de 1.200 alumnos y familias que llevan años esperando este momento».

El primer edil añade que la construcción del nuevo instituto «ha sido un compromiso de este equipo de gobierno que ahora da el último paso administrativo para ver por fin la luz».

El nuevo IES, financiado por la Generalitat a través del plan Edificant, supondrá una inversión global de más de 22 millones de euros. El proyecto, diseñado por Santatecla Arquitectos, contempla criterios de sostenibilidad como la optimización de la luz natural, placas fotovoltaicas, iluminación LED, climatización eléctrica y recogida de aguas pluviales.

El centro contará con 24 aulas de ESO y seis de bachillerato, además de ciclos formativos como el de Artista Fallero y una completa zona polideportiva.