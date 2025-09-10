Tercera Entrada de Toros y Caballos de Segorbe: 450 metros de emoción y destreza

Segorbe ha vivido este miércoles la tercera Entrada de Toros y Caballos de 2025, que volvió a llenar las calles del casco histórico gracias al buen tiempo. Miles de personas se concentraron a lo largo del recorrido de 450 metros para presenciar la carrera.

La manada, compuesta por seis toros y un manso de la ganadería de Germán Vidal, completó el recorrido con rapidez y limpieza. En un momento, la manada se llegó a dividir en dos grupos: cuatro toros y el manso por un lado, y a pocos metros, los otros dos toros por el otro. La destreza de los caballistas permitió reagruparlos, cerrando un círculo y manteniéndolos juntos hasta la plaza de la Cueva Santa, evitando cualquier desorden.

El público siguió cada movimiento con expectación, aplaudiendo la habilidad y coordinación de los jinetes. La entrada se desarrolló sin incidentes, consolidando otra jornada de éxito de esta tradición declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Relación de caballistas que han participado hoy, 10 de septiembre, en la tercera Entrada de Toros y Caballos de Segorbe: · Alfonso Alandí Pertegaz · Alfonso Alandí Zarzoso · Juan Antonio Calpe Cazorla · Ramón Ardit Picó · Ramón Ardit Punter · José Vicente Puchol · Nerea Alandí Zarzoso · Daniel Palomar Garnes · Iván Barroso García · Patxi Guerrero Plasencia

Autoridades invitadas

En esta primera jornada, la alcaldesa, Mª Carmen Climent, y la corporación municipal han estado acompañados en el palco por cuatro consellers de la Generalitat: la consellera de Justicia y Administración, Nuria Martínez Sanchis; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez Gómez; el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina Ros; y el conseller de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Junto a ellos también han asistido la subdelegada del Gobierno, Antonia García; la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá Alegre; el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo Tormo; el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida Gordillo; el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra Mengual; el subdelegado de Defensa de Castellón, Moisés Izquierdo; y el subsecretario de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, José María Benlliure Moreno.

También han estado presentes la diputada autonómica, Rocío Ibáñez Candelera; la directora general de Justicia y Autogobierno, María José Adalid; el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler; la directora general de Farmacia, Elena Gras; la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, M. Ángeles Ramón Yin-Martínez; y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis Ferraz.

Por parte de la Diputación de Castellón han asistido el diputado provincial, Benjamín Escriche, y las diputadas provinciales, Ruth Sanz Monroig y Zaida Moreno Segovia.

Finalmente, han acompañado también los alcaldes Antonio López Gil (Castellnovo), María José Madrid Martínez (Bejís), Sara Navarro Gómez (Benafer), Ramón Martínez Peiró (Sot de Ferrer) y Antonio José Cases Mollar (Vall de Almonacid).