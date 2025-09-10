Vinaròs construirá un muro de escollera para proteger un tramo de la costa sur destruido por temporales

La Dirección General de la Costa y el Mar ha concedido al Ayuntamiento de Vinaròs el permiso para construir un muro de escollera en una zona de la Cala Puntal, en el área turística sur de la ciudad, que sufrió un importante desprendimiento en una zona peatonal de primera línea de costa a finales de enero del 2022. La duración de este permiso es de 15 años, prorrogables hasta un máximo de 30.

A finales de agosto del 2024, el pleno del consistorio ya acordó por unanimidad aceptar las condiciones para el otorgamiento de esta concesión de ocupación de unos 120 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo terrestre con destino a la construcción de este muro de protección en este tramo de Cala Puntal.

Condiciones de la concesión

Asimismo, el Ayuntamiento aceptó también la condición de la apertura de la servidumbre de tránsito con un plan de etapas. En una primera fase, con las obras de protección y reconstrucción del vial destruido por los temporales se abrirá únicamente los tres primeros metros de la servidumbre de tránsito desde la ribera del mar y se trasladarán las infraestructuras públicas fuera de la zona de dominio público. En una segunda etapa, y en un plazo máximo de 10 años, se abrirá la totalidad de la misma.

Cabe recordar que, a finales del mes de enero del 2022, esta zona peatonal asfaltada sufrió un importante desprendimiento en unos 15 metros de vial. Aunque no hubo que lamentar daños personales, la caída al mar de este tramo afectó al servicio de agua potable de algunas viviendas próximas y también al alcantarillado.

Este es un entorno especialmente castigado por los temporales. Ya en febrero del 2017 se produjo un desprendimiento en una zona muy próxima a este tramo. En aquel entonces, cayeron al mar una decena de metros de parte del vial peatonal, ya que la erosión originó una gran cueva y dejó el paso reducido a poco más de dos metros de los jardines de viviendas unifamiliares.