Baños de riesgo en el Millars: Vila-real y Almassora exigen sanciones para frenar los saltos peligrosos en los azudes

La seguridad en los ríos de la provincia vuelve a ponerse en el centro del debate tras una nueva reunión del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares, celebrada hoy en Burriana con la participación de la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez.

Invitada por el presidente del Consorcio y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, Rodríguez pudo conocer de primera mano la problemática que generan los baños y saltos en los azudes del río Millars a su paso por Vila-real y Almassora, una práctica que, según han advertido las autoridades, supone un riesgo directo para la integridad física de quienes la realizan.

Durante la sesión, los representantes municipales explicaron las dificultades que enfrentan tanto los ayuntamientos como el propio Consorcio para atajar esta conducta, pese a la gravedad de sus consecuencias, que en algunos casos han derivado incluso en muertes por saltos peligrosos en el río Millars. La falta de competencias municipales para regular el baño en las aguas del río y la imposibilidad de imponer sanciones disuasorias son, tal como ha planteado el Consorcio, “los principales impedimentos con los que se encuentran a la hora de poner coto a los saltos desde los azudes”.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior participa en la Junta del Consorcio del Mijares para abordar los baños peligrosos en los azudes. / MEDITERRÁNEO

Situación agravada

La situación se ha visto agravada este verano en Almassora, donde se detectó que algunos saltadores bloquean las compuertas de distribución de agua para elevar el nivel del río, cerrando el paso para riego local y desviando el flujo hacia Castellón, aumentando así los riesgos tanto para los bañistas como para la infraestructura hidráulica.

Ante esta problemática, el Consorcio ha propuesto a la Generalitat la instalación de cartelería oficial con recomendaciones de la Conselleria para disuadir del baño en zonas de riesgo. “Con la Ley de Protección Civil en la mano, si colocamos estos carteles nuestras policías locales u otros agentes de seguridad podrían iniciar expedientes sancionadores contra quienes practican estos saltos peligrosos por desoír las recomendaciones de la autoridad autonómica. Estas sanciones, más cuantiosas, resultarán más efectivas para disuadir de una práctica peligrosa, sobre todo, para las vidas humanas, pero también dañina para el paisaje protegido”, señaló Monferrer.

Rodríguez manifestó su total colaboración y se comprometió a trasladar la problemática a la Conselleria de Medio Ambiente. La secretaria autonómica recordó que recientemente se han instalado señaléticas similares en el entorno del río Turia y mostró su disposición a analizar medidas que permitan una regulación eficaz que prevenga accidentes en los azudes del río Millars.

El presidente del Consorcio concluyó destacando la necesidad de coordinación institucional: “En el Millars llevamos muchos años intentando poner fin a una situación que nos preocupa enormemente por el riesgo que supone para las personas. El respaldo de la Generalitat es clave: necesitamos coordinación institucional y soluciones jurídicas claras que nos permitan actuar con contundencia. Nuestro objetivo es que el próximo verano estos saltos temerarios no vuelvan a repetirse en nuestro río”.