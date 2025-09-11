Benicarló captura 82 senglars en un any amb les gàbies-trampa instal·lades al seu terme
El dispositiu es mantindrà actiu i els aparells continuaran reubicant-se periòdicament per a garantir el control d’aquesta espècie al municipi
L’Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria d’Agricultura, ha fet balanç del primer any de funcionament de les gàbies-trampa instal·lades per tal de fer front a la superpoblació de senglars al terme municipal. Des de la seua posada en marxa, l’agost del 2024, s’han capturat un total de 82 animals.
Les quatre gàbies homologades s’han anat reubicant en diferents punts del terme, sempre en parcel·les privades amb el permís dels propietaris, i la seua gestió ha anat a càrrec del Club de Caça San Huberto, que de manera desinteressada s’ha responsabilitzat del manteniment i el control.
El regidor d’Agricultura, Borja Castell, ha valorat molt positivament els resultats: «Parlem d’una xifra significativa que demostra l’eficàcia d’aquesta mesura i la importància de treballar amb gàbies homologades, amb tots els permisos i la documentació en regla». Castell ha agraït «el treball de la Brigada Municipal i la Policia Local» i ha posat en valor «la implicació del Club de Caça San Huberto, que coneix perfectament el terme i garanteix una actuació ràpida i efectiva».
Problema per al camp i la seguretat viària
Castell recorda que la superpoblació de senglars «és un problema que afecta tant al camp com a la seguretat viària» i ha remarcat també «la importància de la col·laboració amb els caçadors a l’hora de gestionar les captures».
El dispositiu es mantindrà actiu i les gàbies continuaran reubicant-se periòdicament per a garantir el control d’aquesta espècie al terme municipal.
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde en los próximos días
- Pedruscos enormes como mobiliario urbano en un paseo marítimo de Castellón
- Cinco vacas escapadas siguen sueltas, pero localizadas, en el término de Alcalà
- Problemas geotécnicos obligarán a parar las obras de la N-232 en Morella
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Almassora coloca tres cajas trampa para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes
- Burriana exige a la CHJ la obra pendiente desde 2016 en el barranco Juan de Mora