Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicarló captura 82 senglars en un any amb les gàbies-trampa instal·lades al seu terme

El dispositiu es mantindrà actiu i els aparells continuaran reubicant-se periòdicament per a garantir el control d’aquesta espècie al municipi

Un dels tècnics que controlen les gàbies-trampa observa un dels dispositius en els quals s'ha capturat un porc senglar.

Un dels tècnics que controlen les gàbies-trampa observa un dels dispositius en els quals s'ha capturat un porc senglar. / Mediterráneo

Concha Marcos

Benicarló

L’Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria d’Agricultura, ha fet balanç del primer any de funcionament de les gàbies-trampa instal·lades per tal de fer front a la superpoblació de senglars al terme municipal. Des de la seua posada en marxa, l’agost del 2024, s’han capturat un total de 82 animals.

Les quatre gàbies homologades s’han anat reubicant en diferents punts del terme, sempre en parcel·les privades amb el permís dels propietaris, i la seua gestió ha anat a càrrec del Club de Caça San Huberto, que de manera desinteressada s’ha responsabilitzat del manteniment i el control.

El regidor d’Agricultura, Borja Castell, ha valorat molt positivament els resultats: «Parlem d’una xifra significativa que demostra l’eficàcia d’aquesta mesura i la importància de treballar amb gàbies homologades, amb tots els permisos i la documentació en regla». Castell ha agraït «el treball de la Brigada Municipal i la Policia Local» i ha posat en valor «la implicació del Club de Caça San Huberto, que coneix perfectament el terme i garanteix una actuació ràpida i efectiva».

Problema per al camp i la seguretat viària

Castell recorda que la superpoblació de senglars «és un problema que afecta tant al camp com a la seguretat viària» i ha remarcat també «la importància de la col·laboració amb els caçadors a l’hora de gestionar les captures».

Noticias relacionadas y más

El dispositiu es mantindrà actiu i les gàbies continuaran reubicant-se periòdicament per a garantir el control d’aquesta espècie al terme municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents