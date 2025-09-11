La Cátedra l’Alcora-UJI fortalece lazos internacionales con un centro de referencia en neurociencia y música

La dirección de la Cátedra “l’Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida”, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de l’Alcora y la Universitat Jaume I, ha realizado una visita al BRAMS (International Laboratory for Brain, Music and Sound Research), ubicado en Montreal (Canadá) y promovido conjuntamente por la Université de Montréal y la McGill University.

El BRAMS está considerado un referente mundial en el estudio de la cognición auditiva y musical desde la perspectiva de la neurociencia, integrando disciplinas como la psicología cognitiva, la musicología, la ingeniería del sonido y la neurociencia aplicada.

Durante la visita, el director del centro, el Dr. Simone Dalla Bella, mostró a la directora de la Cátedra, la Dra. Ana M. Vernia, los diferentes laboratorios y recursos tecnológicos del instituto, explicando las líneas de trabajo que actualmente desarrollan.

La reunión permitió un fructífero intercambio de ideas sobre el papel de la música en el bienestar, la rehabilitación neurológica y la mejora de la calidad de vida. Asimismo, ambas instituciones presentaron sus proyectos más recientes y exploraron posibles vías de colaboración científica internacional.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora se destaca que esta visita refuerza la vocación internacional de la Cátedra de Investigación Musical y Calidad de Vida, cuyo objetivo es impulsar la excelencia investigadora y la transferencia de conocimiento sobre los beneficios de la música en contextos educativos, terapéuticos y sociales.