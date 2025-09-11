Excelente cuarta Entrada de Toros y Caballos de Segorbe: las imágenes

La calle Colón ha vuelto a vibrar con miles de espectadores reunidos para disfrutar de una Entrada que ha tenido una duración de 51 segundos y ha fascinado por la audacia de los caballistas arropando a los seis toros y el manso de Germán Vidal.

Los nueve caballistas que han acompañado a las reses hoy, jueves 11 de septiembre, han sido: María Zarzoso Fleta, Fernando Zarzoso Gómez, Juan Antonio Calpe Cazorla, Ramón Ardit Picó, Nerea Alandí Zarzoso, Daniel Palomar Garnes, Iván Barroso García, Patxi Guerrero Plasencia y Andrés Berbís Fajardo, que han mostrado su destreza un día más en una bonita carrera.

En este cuarto día, la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal, han estado acompañados en el palco por la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el senador Alberto Fabra; la senadora Susana Marqués; la delegada del Consell de Castellón Susana Fabregat; el portavoz adjunto del GPP de Les Corts Salvador Aguilella; la diputada autonómica y portavoz adjunta Nieves Martínez; el diputado autonómico Luis Martínez; la diputada autonómica Dora Llop; la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso; el director general de Interior, Vicente Huet; y los diputados provinciales Vicente Pallarés, Ximo Llopis, María Tormo y Sergio Fornás.

Concurso de ganaderías

Hoy se celebra la tercera jornada del importante concurso de ganaderías “Ciudad de Segorbe” en su XL edición. La ganadería que participa en la tarde y noche en la muestra es Fernando Machancoses, de Cheste (Valencia). Además, la noche contará con correfoc por el casco antiguo de la ciudad a cargo de La Diabòlica de Morvedre, que dará comienzo a las 22:30 horas.