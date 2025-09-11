Nules renovará la climatización del teatro con 300.000 euros tras las quejas por el calor

El Ayuntamiento de Nules ha tomado una decisión respecto al sistema de climatización del Teatro Alcázar: lo van a sustituir por completo, lo que supondrá que la principal infraestrutura cultural del municipio permanecerá cerrada, al menos, lo que queda de 2025.

Esta medida llega después de que en junio, la celebración de diferentes actos provocaran las quejas generalizadas de los participantes por el intenso calor en el interior del edificio. Una circunstancia reconocida por el alcalde, David García, quien no duda en señalar que «era insoportable».

En su momento lo expuso la concejala de Cultura, María José Esteban, cuando explicó que la instalación era antigua y llevaba tiempo dando problemas.

García precisa que el sistema de climatización del teatro «tiene más de 30 años y hace tiempo que venía evidenciando que estaba envejeciendo». Las averías recurrentes las solucionaban con «remiendos y pequeñas reparaciones» que acabaron por no ser suficientes. «En junio vinieron varias empresas a revisar su estado y se confirmó que no había manera de hacerlo funcionar», expone el alcalde, que indica que el diagnóstico que les dieron «era que hacía falta cambiar todas las máquinas».

Ante la necesidad de realizar una inversión importante, el equipo de gobierno ha decidido aprovechar el cierre para abordar otras mejoras pendientes, como la sustitución de todos los conductos del sistema de climatización, la renovación de los telones y de la iluminación del escenario.

Licitación en trámite

Recuerda que en el pleno de julio aprobaron una modificación de crédito de 300.000 euros con este propósito, realizar estas intervenciones a la mayor brevedad posible. En la actualidad, los servicios técnicos están completando el proyecto, con la intención de que antes de finalizar septiembre pueda licitarse el contrato. Así, «en octubre sabremos exactamente cuándo acabarán las obras», dice.

El cierre del teatro en el mes de junio ya ha afectado a actos importantes de la agenda social y cultural del municipio. El primero fue la presentación de la reina de la Vila, que se celebró por primera vez en la plaza Mayor, una alternativa que agradó al alcalde, que no descarta repetirla en el futuro, aunque el teatro esté en uso.

El fin de semana pasado, la comisión de las fiestas de Sant Xotxim también organizó la presentación de su reina en la calle, con el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento, y está confirmado que los Jocs Florals, en octubre, se realizarán al aire libre (no han confirmado aún dónde).