Peñíscola inicia la obra del Centro de Estudios el 8 de septiembre y lo culminará en el 2027

El Ayuntamiento de Peñíscola ha cerrado un acuerdo con la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat valenciana para reajustar las anualidades destinadas a la ejecución de las obras de rehabilitación del Centro de Estudios, el proyecto mediante el cual se crearán las nuevas instalaciones del consistorio.

Con el nuevo planteamiento, la administración autonómica aportará un total de 3.185.000 euros en tres ejercicios presupuestarios. La distribución de la inversión será la siguiente: 300.000 euros en 2025, 2.200.000 euros en 2026 y 509.550 euros en 2027. «La modificación del acuerdo consiste en el ajuste de anualidades, que inicialmente se contemplaban con la aportación de iguales importes año tras año», ha detallado a Mediterráneo el alcalde, Andrés Martínez.

El calendario de los trabajos ya está definido: las obras comenzarán el 18 de septiembre y se prolongarán hasta el 2027, cuando se prevé su finalización.

Imagen de reunión telemática entre el Ayuntamiento de Peñíscola y la Direcció General d’Administració Local. / Alba Boix

Martínez detalló que, gracias a este acuerdo, «podremos avanzar este año y gastar los 300.000 euros en los meses que quedan; darle un impulso en la próxima anualidad, ejecutando trabajos por valor de más de dos millones de euros, y acabar el tercer año, 2027, con las tareas que quedarán para finalizar por valor de medio millón de euros, aproximadamente; un acuerdo necesario para poner cuanto antes este espacio en marcha».

Rehabilitación integral

El edificio está situado en el tómbolo que une las playas Norte y Sur, a los pies del casco antiguo y junto a la Unidad de Respiro Familiar. Actualmente, presenta un estado de decadencia absoluta pero, tras su rehabilitación, será convertido en el nuevo ayuntamiento y estará junto a la sede de los Servicios Sociales municipales. De esta forma, tras años de procedimientos administrativos, quedarán reunidas todas las dependencias municipales que se encuentran, a día de hoy, repartidas por varios puntos.

«Tras formalizar todos los procedimientos administrativos preceptivos este verano, tras la celebración de las fiestas comenzará una de las obras más importantes de los últimos años», subrayó el alcalde, enfatizando en lo que «costó recuperar este espacio que nos expolió el Gobierno, conseguimos abrirlo a las peñiscolanas y peñiscolanos, recordemos que estaba vallado y cerrado todo el recinto; y con la rehabilitación del edificio principal, tras recuperar el primero para los Servicios Sociales, cumplimos con la puesta al servicio de la ciudadanía de este espacio que siempre debió ser del pueblo de Peñíscola».

Además, el primer edil recordó que, además de las dependencias municipales, «contemplará también un auditorio con capacidad para alrededor de 200 personas donde las entidades tendrán su casa, un espacio donde celebrar audiciones y todo tipo de actividades culturales en la localidad».