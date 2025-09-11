El pleno de Orpesa aprueba facturas por omisión y reconoce a seis agentes de la Policía Local

El Ayuntamiento de Orpesa ha celebrado este jueves por la mañana, en el salón de plenos del consistorio, el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, en el que se han abordado diferentes asuntos de interés municipal.

Los cinco primeros puntos del orden del día han estado relacionados con facturas por omisión que han contado con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos, mientras que PSOE y Compromís se han abstenido. El alcalde, Rafael Albert, ha querido aclarar que “una omisión es una advertencia, no un reparo”, con el objetivo de contextualizar estas cuestiones contables.

En el sexto punto, el pleno ha aprobado la concesión de la cruz al mérito policial con distintivo azul a seis agentes de la Policía Local de Oropesa del Mar, en reconocimiento a su labor y compromiso con la seguridad ciudadana. Todos los partidos de la corporación han expresado su felicitación y orgullo por este reconocimiento a: Adrián Albert Aumente, Álvaro Soriano Blasco, Wilmar Manuel Peris Peñaranda, Óscar Delgado Chulià, Manuel Grande Portolés y David Jiménez Font.

Mociones

En el apartado de mociones, el grupo socialista ha presentado dos propuestas. La primera, relativa a la mejora de los planes y protocolos de inundabilidad y brigadas forestales contra incendios, planteaba actualizar los planes vigentes al respecto. Desde el PP y Ciudadanos se ha recordado que Oropesa del Mar ya dispone de planes homologados recientemente por la Consellería y que están en vigor.

Además, el PP ha enumerado actuaciones ya realizadas como la limpieza de barrancos, y ha adelantado próximas acciones de desbroce previstas para el mes de octubre. Por su parte, Vox ha explicado que desde la Concejalía de Educación ya se ha solicitado a la Consellería de Educación la competencia necesaria para poder impartir campañas formativas en los centros docentes sobre cómo actuar en casos de emergencias. La moción no ha prosperado.

La segunda moción, presentada por el partido socialista, ha sido relativa a instar a la Generalitat Valenciana a conceder ayudas al transporte público para los jóvenes, que tampoco ha salido adelante. PSOE defendía la necesidad de este apoyo tras la finalización, en junio, de la gratuidad del transporte público entre Oropesa del Mar y Castellón mientras que el equipo de gobierno ha contestado que existen otras medidas que ayudan a las familias a asumir el coste de utilizar el transporte público, así como que se debería exigir al gobierno de la nación que resolviera la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, e instar a la administración central que tiene también competencias en transporte público, a poner en marcha propuestas que permitieran la gratuidad de este servicio.

Nombramiento reinas

Asimismo, durante la sesión plenaria se ha procedido al nombramiento de las reinas, Noa Barreda Martos y Martina Pulido Moliner, y cortes de honor de las Fiestas Patronales 2025, que se ha aprobado por unanimidad. Asimismo, el alcalde del municipio, en nombre de toda la corporación, les ha felicitado y deseado que disfruten intensamente de las próximas celebraciones en honor a la Virgen de la Paciencia.

El pleno se ha completado con el despacho extraordinario y el turno de ruegos y preguntas.