Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los "precios desorbitados"
El Ayuntamiento ha abierto un registro para que los vecinos interesados puedan convertirse en socios de la futura sociedad pública que gestionará la estación de servicio
Un pequeño municipio de Castellón ha decidido dar un paso insólito para plantar cara a los elevados precios de los combustibles: promover la creación de una gasolinera de gestión pública con participación vecinal.
Se trata de El Toro, un municipio situado en la comarca del Alto palancia con alrededor de 260 habitantes censados (INE 2024), cuyo ayuntamiento ha habilitado un registro en el consistorio para que todos los particulares interesados puedan inscribirse y formar parte de una futura sociedad pública que financiaría la construcción y puesta en marcha de esta estación de servicio.
La iniciativa surge como respuesta a una demanda creciente de los vecinos, quienes llevan tiempo trasladando al consistorio su preocupación por el coste del gasoil y la falta de alternativas competitivas en la zona. “Son muchos los vecinos que han venido al ayuntamiento planteando el problema de los costes del gasoil. No solo agricultores, también ciudadanos que no necesariamente utilizan este tipo de combustible”, explica el alcalde, José Arenes.
Actualmente, la gasolinera más cercana se encuentra a seis kilómetros del municipio. Sin embargo, los precios, que consideran “desorbitados”, han provocado que algunos vecinos opten por desplazarse todavía más lejos en busca de mejores tarifas. Una situación que, según Arenes, no solo genera incomodidad, sino que también repercute negativamente en la economía local.
Por este motivo, un grupo de vecinos planteó la posibilidad de crear una sociedad mixta que hiciera viable la construcción de una estación de servicio con precios más razonables. El primer paso ya está dado: el registro de interesados está abierto y no se limita únicamente a los residentes en el municipio. Cualquier particular puede apuntarse y convertirse en socio del proyecto.
El terreno necesario tampoco es un problema. El consistorio dispone de una parcela en la zona industrial de titularidad municipal que, en palabras del alcalde, “queremos desarrollar, porque nuestro pueblo tiene todo el futuro por delante”.
Por lo pronto, el primer paso está dado. “Ahora, durante estos meses, veremos qué número de ciudadanos está comprometido con este proyecto. Y evaluaremos los gastos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde en los próximos días
- Pedruscos enormes como mobiliario urbano en un paseo marítimo de Castellón
- Cinco vacas escapadas siguen sueltas, pero localizadas, en el término de Alcalà
- Problemas geotécnicos obligarán a parar las obras de la N-232 en Morella
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Almassora coloca tres cajas trampa para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes
- Burriana exige a la CHJ la obra pendiente desde 2016 en el barranco Juan de Mora