Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los "precios desorbitados"

Un pequeño municipio de Castellón ha decidido dar un paso insólito para plantar cara a los elevados precios de los combustibles: promover la creación de una gasolinera de gestión pública con participación vecinal.

Se trata de El Toro, un municipio situado en la comarca del Alto palancia con alrededor de 260 habitantes censados (INE 2024), cuyo ayuntamiento ha habilitado un registro en el consistorio para que todos los particulares interesados puedan inscribirse y formar parte de una futura sociedad pública que financiaría la construcción y puesta en marcha de esta estación de servicio.

La iniciativa surge como respuesta a una demanda creciente de los vecinos, quienes llevan tiempo trasladando al consistorio su preocupación por el coste del gasoil y la falta de alternativas competitivas en la zona. “Son muchos los vecinos que han venido al ayuntamiento planteando el problema de los costes del gasoil. No solo agricultores, también ciudadanos que no necesariamente utilizan este tipo de combustible”, explica el alcalde, José Arenes.

Actualmente, la gasolinera más cercana se encuentra a seis kilómetros del municipio. Sin embargo, los precios, que consideran “desorbitados”, han provocado que algunos vecinos opten por desplazarse todavía más lejos en busca de mejores tarifas. Una situación que, según Arenes, no solo genera incomodidad, sino que también repercute negativamente en la economía local.

Por este motivo, un grupo de vecinos planteó la posibilidad de crear una sociedad mixta que hiciera viable la construcción de una estación de servicio con precios más razonables. El primer paso ya está dado: el registro de interesados está abierto y no se limita únicamente a los residentes en el municipio. Cualquier particular puede apuntarse y convertirse en socio del proyecto.

El terreno necesario tampoco es un problema. El consistorio dispone de una parcela en la zona industrial de titularidad municipal que, en palabras del alcalde, “queremos desarrollar, porque nuestro pueblo tiene todo el futuro por delante”.

Por lo pronto, el primer paso está dado. “Ahora, durante estos meses, veremos qué número de ciudadanos está comprometido con este proyecto. Y evaluaremos los gastos”.