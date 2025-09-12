Almenara pide a Costas reforzar con escolleras el tramo sur de la playa Casablanca

El Ayuntamiento de Almenara solicita a la Dirección General de la Costa y el Mar la elaboración y ejecución de un proyecto para reforzar de manera permanente el tramo sur de la playa Casablanca, muy afectado por la erosión.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, trasladó esta demanda al director territorial de Costas, Leonardo Monzonís, en una reunión celebrada sobre el terreno. La propuesta fue recibida de manera favorable. «Hemos pedido que se estudie de forma prioritaria la redacción y posterior ejecución de un proyecto de refuerzo de los más de 200 metros de litoral que se encuentran muy erosionados», apuntó Pérez. La idea es analizar la construcción de pequeñas escolleras que permitan frenar la regresión, proteger el paseo marítimo y las viviendas, y evitar la pérdida continua de materiales.

La alcaldesa recordó que la zona sur de la playa «necesita aportaciones periódicas de material para contener la regresión», actuaciones que cada vez resultan más complicadas debido a las restricciones de las normativas medioambientales que limitan los periodos en las que pueden ejecutarse. «Estas limitaciones dificultan que las aportaciones se hagan en el momento más oportuno, por lo que hemos pedido la construcción de pequeñas escolleras», dijo.

Desde Costas confirmaron que las aportaciones para este año se llevarán a cabo próximamente, ya que la normativa ambiental impidió ejecutarlas antes del verano.

Mejoras en el paseo marítimo

Además de la protección del litoral, la alcaldesa ha planteado a Costas la necesidad de mejorar y reparar el Paseo Marítimo de madera que recorre también la zona sur de la Playa Casablanca.

En este sentido, se prevé mantener nuevas reuniones, incluso en Madrid, con la Dirección General de la Costa y el Mar para estudiar posibles alternativas que permitan sustituir el actual paseo de madera por materiales más modernos y resistentes, menos vulnerables a la erosión y al paso del tiempo.

La alcaldesa ha agradecido la visita de los responsables de Costas en la provincia y la disposición mostrada: “Han podido comprobar de primera mano el estado de nuestro litoral sur. Valoramos positivamente su predisposición a abordar un proyecto que dé una solución permanente al problema de la erosión y que permita, al mismo tiempo, afrontar la mejora del paseo marítimo”.