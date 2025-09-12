Burriana incorpora 600.000 euros para comercio, cultura y servicios públicos

El Ayuntamiento de Burriana aprobó ayer en el pleno ordinario una modificación de crédito de 641.000 euros destinada a actuaciones en comercio, educación, cultura y servicios municipales. La sesión también abordó la reciente adjudicación de las obras del IES Jaume I a la empresa Orthem Servicios por más de 16 millones de euros, que desbloquea la esperada infraestructura educativa y que, en este caso, contó con el consenso unánime de todos los grupos.

De este modo, el ajuste presupuestario, procedente en su mayoría del remanente municipal más el ajuste en otras partidas, permitirá la puesta en marcha de diversas iniciativas entre las que destacan los bonos de apoyo al comercio local con 100.000 euros.

Asimismo, la inversión irá a parar a mejoras en instalaciones deportivas, parques y colegios, así como la creación de refugios climáticos en centros escolares. También se contemplan actividades culturales, intervenciones arqueológicas en Sant Gregori, el refuerzo de la señalización vial, prevención de colonias de animales, promoción lingüística y la implantación de un nuevo software de gestión de recaudación municipal. El alcalde, Jorge Monferrer, señaló que «con esta modificación de crédito seguimos atendiendo de forma responsable las necesidades inmediatas en comercio, cultura, educación y servicios públicos que mejoran el día a día de los vecinos».

Mejoras en limpieza

El pleno aprobó además mejoras en el contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, adjudicado a la empresa Fobesa. Entre las novedades destaca la implantación del ADN canino, con un coste de 70.000 euros. El sistema consiste en un censo genético de perros mediante muestra de saliva, lo que permitirá identificar animales perdidos o abandonados y sancionar a quienes no recojan los excrementos de sus mascotas.

También se incorporarán 42 nuevos contenedores de carga lateral, con un coste aproximado de 53.000 euros. En conjunto, estas actuaciones suman unos 123.000 euros para los cinco años de prórroga del servicio y refuerzan la limpieza y la salubridad en todo el término municipal.

El pleno aprobó también una moción presentada por Compromís para que el Ayuntamiento impulse un plan de sombra y confort urbano destinado a combatir las olas de calor. La propuesta combina la plantación de arbolado con la instalación de elementos que proporcionen sombra en calles y zonas comerciales. También incluye la creación progresiva de refugios climáticos en edificios municipales o puntos de agua potable.