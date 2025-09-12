Burriana investiga la erosión de sus playas: la universidad analizará el impacto del Puerto de Castellón

El Ayuntamiento de Burriana ha decidido actuar de manera decidida ante la evidente regresión de su litoral y ha adjudicado a la Universitat Politècnica de València (UPV) la realización de un estudio técnico y exhaustivo para determinar la posible influencia de las ampliaciones del Puerto de Castellón en las playas del norte del municipio, como ya hizo Almassora en una iniciativa similar con el mismo fin.

El objetivo del informe es clarificar si la construcción o modificación de estas infraestructuras ha afectado de alguna manera a las playas de la capital de la Plana Baixa y si guarda relación con la regresión que sufre la costa en varias zonas del término municipal.

El equipo de gobierno busca, a través de este análisis, «obtener una base sólida que permita abordar con rigor la problemática de la regresión costera».

El estudio, que se prevé finalizado en un plazo de dos meses, aportará datos sobre la dinámica del litoral y propondrá posibles soluciones y actuaciones de regeneración y protección. Entre las medidas figuran la construcción de diques exentos, la alimentación artificial de playas, programas de seguimiento o la instalación de espigones en forma de L, similares a los ya planteados en otros municipios con problemáticas costeras análogas.

Esta iniciativa se suma a las gestiones recientes del consistorio ante el Gobierno. Recientemente, el alcalde, Jorge Monferrer Daudí, y el concejal de Urbanismo, Juan Canós, se desplazaron a Madrid para reunirse con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde reclamaron inversiones urgentes para la regeneración de la playa al sur del puerto, incluida la construcción de escolleras en la zona de la Serratella, una actuación presupuestada en 5,7 millones de euros que aún sigue pendiente.

Sant Gregori

También se abordó la recuperación del frente litoral y del paseo marítimo en la parte norte de la ciudad, obras indispensables para el desarrollo de Sant Gregori, que requieren la concesión de 140.381 m2 de bienes de dominio público marítimo-terrestre.

El concejal de Urbanismo, Juan Canós, subrayó que «este equipo de gobierno trabaja con rigor y seriedad, y necesitamos toda la información posible de la mano de expertos en la materia para tratar la regresión del tramo de costa situado entre el río Millars y el Camí D’Etxebarria». Además, Canós avanzó que «solo con toda la información del análisis estaremos preparados para reclamar a las administraciones competentes acciones para proteger y regenerar la zona de costa de la localidad».