El edil de Cs en Borriol, Sergio Martínez, asume la concejalía de Deportes

El equipo de gobierno de Borriol, liderado por el alcalde, Héctor Ramos (Compromís) ha decidido delegar la concejalía de Deportes en el concejal de Ciudadanos (Cs), Sergio Martínez, en la oposición, "con el objetivo de fortalecer la acción municipal y de sumar capacidades en un ámbito tan importante como es el deporte".

Ramos asegura que Martínez gestionará su área "con autonomía, siempre en coordinación y consenso con el equipo de gobierno", a la vez que también participará en otros departamentos, como los de Urbanismo y Urbanizaciones.

Como explican desde el ejecutivo local, la decisión "responde al compromiso de la formación (Compromís) con una política abierta, plural y útil, donde la colaboración entre fuerzas políticas se entiende como una herramienta para avanzar en beneficio del municipio". Al respecto, el munícipe señala que "entendemos que la diversidad de aportaciones es un valor y que el trabajo compartido es la mejor manera de responder a las necesidades de la localidad".

Además, Ramos incide en que "apostamos por una política honesta y participativa, porque lo que realmente importa es hacer avanzar Borriol, escuchando y trabajando con todas las personas y representantes que quieran contribuir a construir un futuro mejor para nuestro pueblo.

Agradecimiento y colaboración

Por su parte, desde Ciudadanos aseguran "agradecer sinceramente al equipo de gobierno su decisión de delegar en nuestro concejal, Sergio Martínez, la responsabilidad de gestionar el área de Deportes del Ayuntamiento de Borriol”. Y añaden que asumen esta responsabilidad "con humildad, pero también con determinación. Trabajaremos codo con codo con el equipo de gobierno para que el área de Deportes siga creciendo, sea más cercana, más participativa y esté al servicio de todas las vecinas y vecinos”.

La coordinadora provincial de Castellón, Araceli De Moya, ha destacado que “valoramos que esta decisión es, ante todo, una muestra de altura política, generosidad institucional y compromiso con una forma de hacer política basada en el consenso, la participación y el interés común. Que se reconozca y se valore el trabajo desde la oposición, cuando este se realiza con propuestas útiles, actitud constructiva y voluntad de diálogo, es un paso firme hacia una política más madura, transparente y eficaz”.

Por su parte, Sergio Martínez, ha destacado que “este nombramiento simboliza que cuando se antepone Borriol por encima de intereses partidistas, se construyen puentes que benefician a toda la ciudadanía. Continuaremos apostando por una oposición útil, que propone, escucha y suma, con el objetivo claro de mejorar la vida en nuestro pueblo. Gracias por abrir las puertas al entendimiento. Desde Ciudadanos Borriol seguiremos defendiendo una política centrada en las personas, en los acuerdos y en el progreso de Borriol”.