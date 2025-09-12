Menos asfalto y más vegetación para humanizar el aparcamiento de les Coves de Sant Josep en la Vall

Con la llegada de septiembre, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha activado uno de los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, del que forma parte la rehabilitación de la Fàbrica de la Llum para convertirla en el museo arqueológico municipal, tras contratar con la empresa Omega Ingenia la renaturalización del aparcamiento del paraje de Sant Josep, con un presupuesto de 431.846 euros. Unas obras que finalizarán antes de que acabe el 2025.

El propósito de esta intervención, que entre otros objetivos contempla la conexión peatonal del paraje donde se encuentran les Coves con el entorno de la Fàbrica de la Llum, es básicamente convertir lo que ahora es una gran explanada de asfalto en un entorno integrado en el entorno natural en el que se encuentra.

Entre las diferentes acciones que van a ejecutarse, está precisamente la sustitución del pavimento asfáltico por superficies permeables; crearán nuevas zonas verdes con arbolado y reordenarán las áreas destinadas al estacionamiento, para aumentar el espacio destinado reservado a las caravanas. Instalarán, además, puntos de recarga eléctrica de vehículos.

Como se ha mencionado, contemplan la creación de recorridos peatonales sostenibles y refugios climáticos, con la mejora de la conexión entre el paraje de Sant Josep y el casco urbano.

El proyecto contempla sustituir el pavimento asfáltico del párking de Sant Josep por superficies permeables. / MÒNICA MIRA

Al igual que en la parte del proyecto que afecta al entorno de la Fàbrica de la Llum, donde se van a recuperar los molinos que en su día operaban en la zona, en el entorno del aparcamiento se quiere «recuperar la memoria agrícola y cultural». Se modernizarán las infraestructuras que recuerdan que el lugar donde estacionan los visitantes del paraje y de les Coves, eran terrenos agrícolas que se regaba directamente con el agua de la Font de la Sant Josep, un argumento más que da sentido el itinerario turístico del Camí de l’Aigua.

La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, con estas nuevas obras en marcha, insiste en que «sin los fondos europeos no sería posible esta inversión, ni la de la Fàbrica de la Llum ni la restauración paisajístico de su entorno». Defiende que su equipo de gobierno ha sabido «aprovechar una oportunidad histórica para impulsar proyectos que o no podríamos haber ejecutado o habríamos tardado muchos años». Inversiones que tendrán un impacto directo en el turismo, que coinciden en el tiempo con la excavación del poblat iber.

Baños incide en que se trata de una apuesta por «un turismo sostenible, que mejore la ciudad y ponga en valor nuestros recursos naturales, patrimoniales e históricos». El nuevo aparcamiento será «más humano» al reducir el efecto de isla de calor recurriendo a lo más natural: reducir el asfalto y aumentar el arbolado.