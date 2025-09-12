L'Alcora lanza una encuesta para recoger sugerencias ciudadanas para las fiestas del Cristo

El gobierno municipal de l’Alcora ha hecho un balance “muy positivo” de las fiestas del Cristo de este 2025, que durante 16 días volvieron a llenar las calles y plazas del municipio de música, cultura, deporte, tradición y convivencia. Además, el Ayuntamiento ha impulsado una encuesta ciudadana para que los vecinos y las vecinas valoren los festejos y aporten sugerencias de cara a futuras ediciones.

El alcalde, Samuel Falomir, ha destacado que “hemos vivido unos días intensos, con un ambiente extraordinario y una gran participación en los actos, a pesar de que este año la segunda semana ha caído en septiembre”, subrayando que “el éxito de las fiestas es fruto de la implicación colectiva y del esfuerzo compartido”.

El ejecutivo local de l'Alcora, encabezado por el alcalde, Samuel Falomir, hace una valoración "muy positiva" de las fiestas del Cristo. / Mediterráneo

En relación a la encuesta, el munícipe ha explicado que “queremos escuchar directamente a la gente, recoger opiniones y propuestas que nos ayuden a seguir mejorando. Las fiestas son de todos y todas, y por eso es fundamental que cada persona tenga la oportunidad de aportar su visión”.

La labor de la Comisión de Fiestas

Desde el consistorio se ha agradecido de manera especial la labor de la comisión de fiestas y la comisión taurina, las peñas, los pubs y bares, las asociaciones y clubes, las entidades patrocinadoras, los cuerpos de seguridad y emergencias, brigada municipal, personal de limpieza, así como el vecindario en general, cuya colaboración ha sido clave para el buen desarrollo de los festejos.

La concejala del área, Vanessa Periz, ha resaltado que “la respuesta de la gente ha sido espectacular y cada acto ha contado con una gran participación. Estamos muy orgullosos de cómo l’Alcora vive y disfruta de sus fiestas”. En este sentido, ha señalado que “es emocionante ver a tantas personas implicadas, desde quienes organizan hasta quienes participan, porque eso demuestra que las Fiestas del Cristo son un reflejo de nuestra identidad como pueblo”.

Ejemplo de esta gran respuesta son actos como el concurso de paellas, que reunió a unas 1.600 personas, el tradicional pa i porta, en el que participaron alrededor de 2.600 comensales, el concierto de Residentes y Mägo de Oz, que completó el aforo con 2.800 asistentes, o la cena de tombet de bou, que congregó a más de 1.000 personas.

Resultados en la hostelería

El Ayuntamiento también ha querido poner en valor los datos que están llegando del sector de la hostelería local, que apuntan a una mejora significativa respecto al año anterior, así como el papel de la reina y damas de honor, que han representado a l’Alcora “con ilusión, entrega y responsabilidad”.

Falomir ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno por “seguir mejorando año tras año la organización de los festejos, escuchando a la gente y trabajando para que l’Alcora siga disfrutando de unas fiestas a la altura de lo que merece”.

Con la mirada ya puesta en la próxima edición, el alcalde ha concluido agradeciendo nuevamente “a todas las personas que lo han hecho posible, porque entre todos y todas hemos demostrado, una vez más, que l’Alcora sabe disfrutar y compartir lo mejor de sí misma”.