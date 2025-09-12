'Nilo', el héroe de cuatro patas que emociona a Benicàssim

En Benicàssim hay un vecino muy especial que no entiende de calles ni de despachos, sino de montañas, ríos y escombros.

Se llama Nilo, tiene casi diez años, es un pastor belga malinois incansable y durante más de media vida ha sido los ojos, el olfato y la esperanza de quienes buscaban a un ser querido desaparecido.

Entrenado desde cachorro junto a su guía Ricardo en la especialidad de búsqueda de restos humanos, Nilo ha formado parte de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Su nombre está ligado a misiones duras, de esas que dejan huella: la riada del Francolí en Tarragona en 2018, búsquedas en Puçol, Turís, Alicante, Peñíscola o Catí y, más recientemente, la fatídica Dana de Valencia en 2024, donde recorrió sin descanso zonas arrasadas por el agua en busca de desaparecidos.

Quienes lo conocen hablan de un perro afable, activo y juguetón, que entiende cada entrenamiento como un juego de búsqueda y recompensa. Aunque una grave enfermedad le haya restado fuerzas, sigue acudiendo a algún ejercicio porque, si no lo hace, se entristece. Y es que para Nilo salvar vidas nunca ha sido un trabajo, sino su manera de ser.

El pueblo que lo vio crecer quiere ahora darle las gracias. El sábado 20 de septiembre, a las 11.00 horas, la Carpa de Fiestas de Benicàssim, dentro de la programación de las fiestas en honor a Santo Tomás, acogerá una exhibición de la Unidad Canina y, al terminar, un homenaje a este héroe silencioso de cuatro patas.

Será un reconocimiento cargado de cariño a quien, con cada misión, ha recordado que también los animales son capaces de enseñarnos lo que significa la humanidad.