'Nilo', el héroe de cuatro patas que emociona a Benicàssim
El pastor belga malinois de la Unidad Canina de Rescate será homenajeado por su participación en misiones duras
En Benicàssim hay un vecino muy especial que no entiende de calles ni de despachos, sino de montañas, ríos y escombros.
Se llama Nilo, tiene casi diez años, es un pastor belga malinois incansable y durante más de media vida ha sido los ojos, el olfato y la esperanza de quienes buscaban a un ser querido desaparecido.
Entrenado desde cachorro junto a su guía Ricardo en la especialidad de búsqueda de restos humanos, Nilo ha formado parte de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
Su nombre está ligado a misiones duras, de esas que dejan huella: la riada del Francolí en Tarragona en 2018, búsquedas en Puçol, Turís, Alicante, Peñíscola o Catí y, más recientemente, la fatídica Dana de Valencia en 2024, donde recorrió sin descanso zonas arrasadas por el agua en busca de desaparecidos.
Quienes lo conocen hablan de un perro afable, activo y juguetón, que entiende cada entrenamiento como un juego de búsqueda y recompensa. Aunque una grave enfermedad le haya restado fuerzas, sigue acudiendo a algún ejercicio porque, si no lo hace, se entristece. Y es que para Nilo salvar vidas nunca ha sido un trabajo, sino su manera de ser.
El pueblo que lo vio crecer quiere ahora darle las gracias. El sábado 20 de septiembre, a las 11.00 horas, la Carpa de Fiestas de Benicàssim, dentro de la programación de las fiestas en honor a Santo Tomás, acogerá una exhibición de la Unidad Canina y, al terminar, un homenaje a este héroe silencioso de cuatro patas.
Será un reconocimiento cargado de cariño a quien, con cada misión, ha recordado que también los animales son capaces de enseñarnos lo que significa la humanidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde en los próximos días
- Pedruscos enormes como mobiliario urbano en un paseo marítimo de Castellón
- Cinco vacas escapadas siguen sueltas, pero localizadas, en el término de Alcalà
- Problemas geotécnicos obligarán a parar las obras de la N-232 en Morella
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Almassora coloca tres cajas trampa para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes
- Burriana exige a la CHJ la obra pendiente desde 2016 en el barranco Juan de Mora