Onda refuerza la inversión para el estreno de la Fira como fiesta de interés turístico autonómico
El consistorio da el visto bueno a una modificación de crédito por importe de 406.238 euros
La corporación municipal de Onda ha aprobado dar luz verde, en sesión plenaria extraordinaria, a una modificación de crédito, por un importe total de 406.238,91 euros, en el marco de la gestión ordinaria del presupuesto del actual ejercicio 2025. Se trata de un trámite, previsto en la planificación económica, que permite dar continuidad a la dotación destinada a la Fira d’Onda 2025, que este año estrena el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana.
Identidad del municipio
En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado que “nuestra Fira es el reflejo de la identidad ondense y este título autonómico supone un reconocimiento al esfuerzo de generaciones”. “Con esta gestión seguimos cumpliendo con lo previsto y aseguramos que la Fira siga brillando como lo que es: la gran cita festiva de Onda y de toda la Comunitat”, ha añadido.
