Segorbe registra una Entrada de Toros y Caballos más larga y arriesgada por un astado rezagado

El viernes de la Semana Taurina de Segorbe volvió a llenar la calle Colón de expectación a las dos de la tarde con la quinta Entrada de Toros y Caballos 2025, una de las jornadas más concurridas y seguidas del calendario festivo. Sin embargo, esta vez la carrera no tuvo la fluidez habitual: estuvo marcada por un desarrollo más largo, desestructurado y con cierto riesgo, debido a un astado negro que se descolgó de la manada desde la salida del toril.

Los jinetes que guiaban a la manada de Germán Vidal tuvieron que desplegar toda su destreza para reconducir al toro rezagado, acompañándolo con firmeza y precisión a lo largo de la calle Colón hasta la plaza de la Cueva Santa. Gracias a la experiencia de los caballistas, se logró mantener el control de la situación y evitar incidentes, aunque la tensión se palpaba entre el numeroso público que abarrotaba el recorrido.

La presencia de este toro retrasado alargó la duración del espectáculo respecto a días anteriores, sumando un total de 54,51 segundos de carrera. Aunque no se produjeron percances, el desarrollo fue menos armónico de lo habitual y dejó imágenes que reflejaron tanto la belleza del evento como la dificultad añadida que supuso lidiar con una manada parcialmente fragmentada.

Los nueve caballistas encargados de guiar la manada demostraron su coraje y coordinación, resolviendo con éxito una de las entradas más exigentes de lo que va de semana taurina.

Los caballistas participantes en la quinta Entrada de Toros y Caballos de Segorbe este viernes, 12 de septiembre, han sido: Ramón Ardit Picó

Ramón Ardit Punter

Alfonso Alandí Pertegaz

Alfonso Alandí Zarzoso

Nerea Alandí Zarzoso

Fernando Zarzoso Gómez

Andrés Berbís Fajardo

Iván Barroso García

Patxi Guerrero Plasencia

Autoridades

En el palco de autoridades estuvieron presentes la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, junto a la corporación municipal. La acompañaron la secretaria autonómica de Sanidad, Begoña Comendador; la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez; el subdirector general de Atención Primaria, Enrique Soler, y el inspector jefe y jefe provincial de la Unidad de Castellón, Eduardo Goterris. La asistencia de personalidades subraya la relevancia de estas fiestas, que cada año atraen a miles de visitantes y aficionados.

Además de la Entrada, el viernes también estuvo marcado por la cuarta jornada del prestigioso concurso de ganaderías “Ciudad de Segorbe”, que este año celebra su XL edición. La exhibición de la tarde y la noche estuvo a cargo de la ganadería Daniel Machancoses, de Picassent (Valencia), uno de los nombres de referencia en el panorama taurino.

Con este quinto día, Segorbe consolida una vez más la fuerza de su tradición, que combina emoción, riesgo y espectáculo.