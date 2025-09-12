En venta un dúplex con cuatro habitaciones en pleno centro de Burriana
La vivienda tiene un precio de 175.000 euros
En el corazón de Burriana se encuentra a la venta un espectacular dúplex con terraza, ideal para quienes buscan espacio, comodidad y una ubicación privilegiada. Con un precio de 175.000 euros, esta vivienda combina amplitud y calidad, ofreciendo a sus futuros propietarios la oportunidad de disfrutar de un hogar en pleno centro de la ciudad, rodeado de todos los servicios.
El dúplex cuenta con 256 m² construidos, lo que supone un precio muy atractivo de 684 € por metro cuadrado. Se distribuye en cuatro habitaciones, perfectas para una familia, además de dos baños completos y un aseo. La vivienda está equipada con armarios empotrados, lo que optimiza el almacenamiento, y dispone de una cocina independiente, totalmente amueblada y con electrodomésticos, lista para entrar a vivir.
Su terraza orientada al Este es uno de los puntos fuertes de la vivienda, proporcionando luz natural durante gran parte del día y un espacio exterior privado para disfrutar de momentos de relax o reuniones al aire libre. Además, las estancias son exteriores, lo que garantiza luminosidad y ventilación natural.
Construido con primeras calidades, este dúplex es una opción excelente para quienes buscan una vivienda amplia, moderna y bien ubicada en Burriana. Una oportunidad única para invertir en un hogar que aúna diseño, funcionalidad y ubicación estratégica en el centro de la ciudad.
