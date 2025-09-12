Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En venta un dúplex con cuatro habitaciones en pleno centro de Burriana

La vivienda tiene un precio de 175.000 euros

En el corazón de Burriana se encuentra a la venta un espectacular dúplex con terraza, ideal para quienes buscan espacio, comodidad y una ubicación privilegiada. Con un precio de 175.000 euros, esta vivienda combina amplitud y calidad, ofreciendo a sus futuros propietarios la oportunidad de disfrutar de un hogar en pleno centro de la ciudad, rodeado de todos los servicios.

El dúplex cuenta con 256 m² construidos, lo que supone un precio muy atractivo de 684 € por metro cuadrado. Se distribuye en cuatro habitaciones, perfectas para una familia, además de dos baños completos y un aseo. La vivienda está equipada con armarios empotrados, lo que optimiza el almacenamiento, y dispone de una cocina independiente, totalmente amueblada y con electrodomésticos, lista para entrar a vivir.

Su terraza orientada al Este es uno de los puntos fuertes de la vivienda, proporcionando luz natural durante gran parte del día y un espacio exterior privado para disfrutar de momentos de relax o reuniones al aire libre. Además, las estancias son exteriores, lo que garantiza luminosidad y ventilación natural.

Construido con primeras calidades, este dúplex es una opción excelente para quienes buscan una vivienda amplia, moderna y bien ubicada en Burriana. Una oportunidad única para invertir en un hogar que aúna diseño, funcionalidad y ubicación estratégica en el centro de la ciudad.

