Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xavi Castillo, jocs tradicionals i art en la setmana cultural de Betxí

La localitat comença hui els actes previs de les festes majors amb la celebració de la XII Gala de l’Esport Local al teatre municipal

No faltarà la música de la rondalla, que recorrerà els carrers amb les serenates populars.

No faltarà la música de la rondalla, que recorrerà els carrers amb les serenates populars. / Mediterráneo

Nerea Soriano

Betxí

Betxí comença hui la seua Setmana Cultural i Esportiva com a prèvia a les festes majors en honor al Santíssim Crist de la Pietat, que se celebraran a partir del pròxim 19 de setembre. La programació d’enguany inclou cites com la XII Gala de l’Esport Local, l’espectacle de l’humorista Xavi Castillo, el tradicional bureo i porrat popular a la plaça Major amb la participació de diferents músics de la província o la presentació del llibre Los Llanos, dos hijos ilustres de Betxí, de José Francisco Blasco Cobeño.

Hem preparat una programació d’actes d’allò més variada, pensada per a totes les edats i gustos"

Carla Nebot

— Alcadessa de Betxí

«Hem preparat una programació d’actes d’allò més variada, pensada per a totes les edats i gustos, per a tots els veïns i veïnes, així com per a totes les persones que ens visiten des d’altres municipis. Desitgem, així, que les nostres festes compten amb un gran èxit de participació, com any rere any ho fan», assenyala l’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot.

Gala de l'Esport Local

La Setmana Cultural i Esportiva donarà el tret d’eixida hui a les 19.00 hores, amb la novena al Crist de la Pietat i la santa missa. En acabar, se celebrarà la XII Gala de l’Esport Local al teatre municipal. Demà, la plaça Major acollirà jocs gegants i tradicionals per a xiquets i xiquetes al matí, i el Bar València el Campionat de Guinyot.

A la vesprada, al Palau Castell, es presentarà el llibre Los Llanos, dos hijos ilustres de Betxí, i a la nit hi haurà bureo i porrat popular a la plaça Major amb música tradicional. Es tracta d’una activitat organitzada per Jorge Gumbau i compta amb la col·laboració del Grup de Danses Les Passeres i la Fundació Novessendes.

El palau serà uns dels emplaçaments d'esta setmana.

El palau serà uns dels emplaçaments d'esta setmana. / Mediterráneo

El diumenge 14 serà el dia de les exposicions, amb la inauguració de diverses mostres artístiques i fotogràfiques en diferents espais del municipi, a càrrec de les ames de casa, la pintora local María Doloeres Sanahuja Ballespí i Antonio Mollar Franch. La jornada inclourà també la trobada de bolilleres i la presentació de La misteriosa desaparició del detectiu Joan Pla, a càrrec d’El Pont Cooperativa de Lletres, en el pati renaixentista del Palau Castell.

Tallers infantils

Pel que fa al dilluns 15, s’han programat tallers infantils i la tradicional Simultània d’Escacs Vila de Betxí. L’humor arribarà al teatre municipal amb Xavi Castillo i la seua funció Verieu-ho (Especial El Ventorro). La venda d’entrades serà en línia en el web entrades.betxi.es i en la biblioteca municipal al preu de 5 euros. I la música de la rondalla de Betxí recorrerà els carrers amb les serenates populars a partir de les 22.30 hores.

El dilluns 15 actuarà Xavi Castillo amb la funció Verieu-ho (Especial El Ventorro).

El dilluns 15 actuarà Xavi Castillo amb la funció Verieu-ho (Especial El Ventorro). / Mediterráneo

Tallers i poesia

La setmana continuarà amb partits d’handbol, activitats de música i tallers per a xiquets i xiquetes, recitals de poesia, exhibicions de tir amb arc i una masterclass de pilates en la muntanyeta de Sant Antoni. El dijous 18 la plaça del Llaurador acollirà activitats infantils i el teatre municipal la representació de l’obra Als bous de Castelló, a càrrec del grup Artibe.

Actuació de la agrupació de dolçaina i tabal a Betxí.

Actuació de la agrupació de dolçaina i tabal a Betxí. / Mediterráneo

Cal assenyalar que la Setmana Cultural i Deportiva de Betxí es desenvoluparà fins al dia 18 de setembre, la qual cosa convertirà el municipi en punt de trobada de la cultura, l’esport i la tradició com a avantsala de les festes majors de la localitat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents