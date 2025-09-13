Almassora ultima la modernización de la piscina municipal que reabrirá en octubre

El Ayuntamiento de Almassora encara la recta final de las obras de modernización de la piscina municipal, que volverá a abrir sus puertas el próximo mes de octubre. Con la reapertura se retomará la programación completa de cursos y actividades del Servei Esportiu Municipal (SEM). Actualmente, los trabajos se centran en la reparación del vaso y en la puesta a punto de las instalaciones.

La actuación cuenta con financiación del Consejo Superior de Deportes, a través de una subvención destinada a mejorar y optimizar instalaciones deportivas que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Mejoras y novedades de la instalación

El proyecto se ha dividido en cinco lotes diferenciados. La mejora de la eficiencia energética en los vasos, que incluye reparación y desinfección de la estructura, se ha adjudicado a Alpepools S. L. por 157.606 euros. La instalación de un nuevo sistema de climatización VRV y un condensador exterior remoto para la deshumectadora la ejecutará Yomee Energy Servicios S. L. por 115.504,65 euros. Implica-T Desarrollo Sostenible S. L. llevará a cabo la mejora de la eficiencia energética en calefacción y agua caliente sanitaria por 99.000 euros. Asimismo, la construcción de dos vestuarios completamente adaptados a la normativa de accesibilidad se ha adjudicado a Crisol por 157.606 euros.

Una de las principales novedades será la ampliación del sistema Nagi Smartpool, que convertirá a la piscina de Almassora en la primera de la Comunitat Valenciana en disponer de este dispositivo pionero. El sistema permite monitorizar en tiempo real el rendimiento de los nadadores mediante un pequeño dispositivo colocado en las gafas o el gorro, ofreciendo datos detallados sobre su actividad y alertando al personal ante cualquier situación de riesgo en el agua.

Paralelamente, el SEM mantiene abierto el proceso de matriculación de las más de 50 clases acuáticas programadas, así como cursos de acondicionamiento físico a partir de los 13 años y actividades de raqueta y pala. El plazo de exposición de días y horarios finaliza el 14 de septiembre. Las inscripciones para el primer trimestre (1 de octubre-31 de diciembre) podrán realizarse desde el 15 de septiembre. El segundo trimestre abarcará del 2 de enero al 31 de marzo y el tercero del 1 de abril al 30 de junio.