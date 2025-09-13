Burriana cierra la Misericòrdia 2025 con la colorida Batalla de Flors

Burriana despide las fiestas de la Misericordia de 2025 con la multitudinaria Batalla de Flores, que volvió a llenar la ciudad de color, alegría y confeti. Declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, la celebración puso el broche final a los festejos, junto al espectacular castillo de fuegos artificiales que cerró la jornada. Más de 6.000 kilos de confeti fueron lanzados desde las carrozas de las 19 comisiones falleras, mientras grandes y pequeños continuaban la 'guerra' durante todo el recorrido, entre risas y emoción.

La creatividad y el esfuerzo de las comisiones se dejaron ver en las nueve carrozas que participaron en el concurso. Cada una lució decoraciones cuidadas al detalle gracias a la técnica del paperet, que consiste en colocar a mano papel de seda de colores hasta dar forma a diseños muy elaborados. La Falla Barri València se llevó el primer premio con una carroza que recreaba un barco pirata repleto de color y detalles, mientras que la Falla Cardenal Tarancón consiguió el segundo premio y se hizo también con los galardones al mejor conjunto y al mejor vestuario. El tercer premio fue para la falla Caçadors, que sorprendió por su originalidad y diseño.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, fue la encargada de entregar los banderines a los premiados, entre la alegría de los galardonados. Una de las novedades de esta edición fue que la carroza de las Reinas Falleras, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, se confeccionó también con la técnica del paperet, algo que no ocurría desde hace 10 años. Además, la Batalla de Flores contó con la presencia de delegaciones de Valencia, Dénia, Sueca, Benicarló, Vall d’Uixó, Torrent y la ciudad de Alicante, reforzando la fraternidad entre las fiestas de la Comunitat Valenciana.

Gran participación

Tras la Batalla de Flores, más de 2.300 personas participaron en la segunda edición del pa i porta, consolidando esta actividad como una de las citas más populares del programa de fiestas de la Misericordia. Debido al éxito del año pasado, la concejalía de Fiestas trasladó el acto a la calle Vicente Marco Miranda, en la parte posterior del Teatro Payà, para ofrecer más espacio y una mejor organización a los asistentes. La jornada combinó diversión para todos los públicos, con actividades infantiles y animación para los más pequeños, y culminó con la actuación en directo de la orquesta Bella Dona, que puso ritmo a la celebración.

Con el cierre de las fiestas patronales, Burriana se prepara para la elección de las Reinas Falleras 2026. Las siete candidatas mantendrán el 16 de septiembre un encuentro con medios y representantes de comisiones en el CMC La Mercè, y el 18 participarán en el ‘pa i porta’ en la Llar Fallera. El momento decisivo será el 20, cuando los presidentes de las 19 comisiones voten y se proclamen las nuevas reinas.