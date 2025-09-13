Grandiosa sexta Entrada de Toros y Caballos de Segorbe
Con una calle Colón colmada hasta la bandera, la sexta y penúltima Entrada de Toros y Caballos de Segorbe ha estado a la altura de la expectación de su multitudinaria asistencia el sábado de la semana taurina segorbina
Los caballistas han protagonizado una Entrada de 10, que a pesar de haber recogido a la manada de Germán Vidal algo estirada en la plaza de los Mesones, han sabido reagrupar a los astados formando una unión maravillosa de toros y caballos y mostrando la excelencia del espectáculo declarado internacional en 2005.
Los diez caballistas que han acompañado a las reses hoy en una carrera que ha durado 52 segundos, han sido: Ramón Ardit Picó, Ramón Ardit Punter, Alfonso Alandí Pertegaz, Alfonso Alandí Zarzoso, Nerea Alandí Zarzoso, María Zarzoso Fleta, Fernando Zarzoso Gómez, Juan Antonio Calpe Cazorla, Luis Aparicio Morelló y Daniel Palomar Garnes.
En este sexto día, la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal, han estado acompañados en el palco por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el conseller de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca, Miguel Barrachina Ros; el diputado nacional Óscar Clavell López; la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez Martín, el diputado autonómico Luis Martínez y el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián Aguilar.
Hoy se celebra la quinta jornada del relevante concurso de ganaderías “Ciudad de Segorbe” en su XL edición. La ganadería que participa en la tarde y noche en la muestra es La Espuela, de Alcora (Castellón).
