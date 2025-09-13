Onda arranca las fiestas del Montí con la proclamación de la reina de la tercera edad y las damas

Onda ha dado este fin de semana la bienvenida a las fiestas del Centro Integral de Mayores (CIM) Montí, una cita muy esperada que cada año reúne a cientos de mayores y familiares en torno a la convivencia, la cultura y la alegría compartida, con la proclamación de la reina de la tercera edad, Josefa Gil Civera, y las damas de honor, Pili Navarro Juan y Dolores Encinas Castaño, como actos inaugurales.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha presidido la ceremonia y ha dedicado unas emotivas palabras a las protagonistas: “Estas fiestas son el agradecimiento de todo un pueblo a quienes nos lo han dado todo. Nuestros mayores representan la experiencia, el esfuerzo y la ilusión que mantienen viva la identidad de Onda”. Además, Ballester ha subrayado “el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando para que el CIM Montí sea un espacio lleno de vida, con actividades y servicios que promuevan un envejecimiento activo y feliz”.

Un homenaje a toda una generación

La proclamación ha estado acompañada de un ambiente festivo en el que se ha puesto en valor la trayectoria vital de las tres representantes. Josefa, Pili y Dolores han sido reconocidas como ejemplo de mujeres emprendedoras, comprometidas y luchadoras que simbolizan la dedicación y la fortaleza de toda una generación. Tras el acto, la velada ha seguido con una actuación musical, que ha animado a los asistentes con un repertorio variado y baile.

Homenaje dentro de los actos de las fiestas. / MEDITERRÁNEO

La jornada del sábado ha estado marcada por la tradicional comida de hermandad en el CIM Montí. En este entrañable encuentro se ha rendido homenaje a la socia y al socio de mayor edad, Palmira Flor Gallen y Antonio Franch March, quienes han recibido el cariño y los aplausos de todos los asistentes. Este reconocimiento se ha convertido en uno de los momentos más emotivos del fin de semana, simbolizando el valor de quienes, con su vida y ejemplo, han ayudado a construir la Onda de hoy.

El domingo la fiesta continuará con una jornada especialmente emotiva. El Grup Folklòric d’Onda llevará la música y la danza tradicional hasta la residencia de la tercera edad, acercando la cultura local a quienes más lo agradecen. Por la tarde, los mayores disfrutarán de la actuación musical y baile en el CIM Montí, que cerrará un primer fin de semana lleno de convivencia, tradición y emoción.