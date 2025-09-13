Peñíscola inicia los trabajos del macropárking para acabar con los problemas para aparcar

Peñíscola, el destino turístico costero más emblemático de Castellón, se enfrenta cada temporada alta a un incremento masivo de vehículos que llegan a la Ciudad en el Mar, generando importantes problemas de aparcamiento.

Una situación que el Ayuntamiento tratará de paliar con el aparcamiento disuasorio, cuyas labores sobre el terreno han empezado esta semana. La adjudicataria, Pavasal Empresa Constructora S.A.U, dispondrá de seis meses para la ejecución de las obras tras la firma del acta de replanteo, que se llevará a cabo en los próximos días.

De este modo, el municipio contará el próximo verano con un parking para turismos y autocares que incluirá una parada de bus y un espacio para el alquiler de vehículos sin motor, así como 10 puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El parking se ubicará en un solar de 21.000 m2 ubicado en la zona de La Cardona y dispondrá de accesos, tanto desde la Playa Norte (zona Peñismar), como desde la carretera Peñíscola-Benicarló.

Se trata de una importante inversión de más de 1,5 millones de euros, que está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el propio Ayuntamiento de Peñíscola.

Una actuación estratégica que pretende "ampliar la capacidad de aparcamiento del municipio, con buenas conexiones y servicios para facilitar la movilidad sostenible, evitando así la saturación de vehículos en el núcleo urbano y suburbano", según define el alcalde, Andrés Martínez.

Con el objetivo de poder garantizar la permeabilidad de las aguas de la lluvia, el aparcamiento no tendrá un cerramiento al uso, sino que contará con vegetación en forma de arbolado o arbustos, en franjas drenantes rellenadas de grava o en espacios ajardinados puntuales resultantes del diseño del parking.