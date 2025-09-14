Almassora destina cerca de 300.000 euros al mantenimiento de parques infantiles

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado el proceso de adjudicación del contrato de mantenimiento de los parques infantiles, zonas deportivas y otras áreas lúdicas, con el objetivo de garantizar que estas instalaciones estén en óptimas condiciones.

El contrato, que cuenta con un presupuesto anual de más de 73.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro años, alcanza un valor estimado cercano a los 300.000 euros. Actualmente, cinco empresas han presentado su candidatura para hacerse con la adjudicación.

Entre los criterios evaluables incluidos en el pliego de condiciones destacan el compromiso de aumentar la frecuencia de las inspecciones, que se realizarían dos veces por semana, y la ampliación de la bolsa de material destinada a reparaciones y sustituciones.

Se valorará la realización de campañas de promoción, educación y uso de los juegos infantiles y deportivos, el incremento de la cobertura del seguro de responsabilidad civil y la disposición a asumir el mantenimiento de nuevas zonas. También estará considerado el incremento de la cuantía del seguro de responsabilidad civil y el menor importe económico de la oferta presentada.

La alcaldesa, María Tormo declaró que “desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con el mantenimiento y renovación de nuestros parques infantiles, porque para los más pequeños resulta fundamental crecer jugando en entornos seguros, accesibles e inclusivos”.